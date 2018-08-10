Фанаты "Зенита" после матча с минским "Динамо" выломали кресла на стадионе

Болельщиков "Зенита" обвинили в вандализме после матча Лиги Европы с минским "Динамо" (0:4), который прошел в Беларуси.Фанаты петербургского клуба выломали ряд кресел на стадионе. Минский стадион был открыт после реконструкции 21 июня 2018 года.