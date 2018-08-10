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Фанаты "Зенита" после матча с минским "Динамо" выломали кресла на стадионе

Болельщиков "Зенита" обвинили в вандализме после матча Лиги Европы с минским "Динамо" (0:4), который прошел в Беларуси.

Фанаты петербургского клуба выломали ряд кресел на стадионе. Минский стадион был открыт после реконструкции 21 июня 2018 года.

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"Наша Нiва"
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 17:14
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№5 Написал: нетрал (Сегодня, 17:28) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
очем ничего нового

с хохлом все ясно!
Цитата: Animalize
усы всегда по-доброму относились к России.

а это перебор...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 17:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
По спартаковски Московского... stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И вновь - с опозданием...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№2 Написал: Animalize Красно-белый город (Сегодня, 17:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну нахрена?
Белорусы всегда по-доброму относились к России.
А тут - как-то по-свински...


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https://www.facebook.com/ulitushat
Регистрация: 3.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 17:16) #
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Впрочем ничего нового
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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