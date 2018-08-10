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Александр Лукашенко: "Зенит" приехал в Минск с распальцовкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил минское "Динамо" с победой над "Зенитом" (4:0).

"Они подарили праздник всей стране. Молодцы! Они боролись до конца. Мы видели, в каком состоянии этот "Зенит" был. Некоторые игроки уже на четвереньках ходили. То есть игроки "Динамо" вывозили их в эту жаркую погоду прилично. И они забили четыре мяча. 4:0 - это останется в истории.

Что сотворили вчера минчане! Они просто молодцы! Тут шапкозакидательством не надо заниматься. Это они играли не с миллионерами, а с миллиардерами! У них сезон только начался. Они с распальцовкой приехали, и, так чувствую, недооценили минчан. Бог был на нашей стороне, потому что мячи такие забивали, что иногда просто везло. А везет сильнейшим.

Поэтому очень хорошие впечатления. Не осквернили стадион "Динамо", который мы заново построили к II Европейским играм. Это легкоатлетический стадион, но и футбольное поле решили сохранить", - цитирует Лукашенко БелТА.
Теги: Динамо Минск Зенит
Сегодня, 20:26
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21
(5)
№21 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:10) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: wir sind die besten
Путин или Си Цзиньпин такие вещи вслух сказали?

А что это за говно - где играют эти вымышленные спортсмены ?
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№20 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 22:08) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
По сути верно, но можно представить что-бы Путин или Си Цзиньпин такие вещи вслух сказали? Был председателем колхоза в советское время, им и остался, жаль. Посмотрим во второй игре...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№19 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рома Евсеенко
Это был слив

Это был спивак - будущий тренер сборной, депутат и министер футбола ))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№18 Написал: Phil Москва (Сегодня, 21:48) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Уж начто я синит не перевариваю, но этот персонаж затмевает даже их. А минскому Динамо - браво, замечательно бомжей уделали smiley . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
№17 Написал: MATPOCOB Саратов (Сегодня, 21:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Зенит приехал не с распальцовкой, а на вялом. С распальцовкой они бы это Динамо на пальцы натянули.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
№16 Написал: Рома Евсеенко (Сегодня, 21:45) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Это был слив
Регистрация: 15.08.2016 [жалоба]
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:31) #
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Болеет за:
«Зенит»
Всё верно, батька confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№14 Написал: следующий (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Цитата: metric
Даже если вы пройдете.

А что есть сомнения?

Цитата: metric
то в следующей квалификации вылетите,батька.

Что жаба душит. Зеньку обидели.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
№13 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 21:18) #
  • 0
  •  (8)

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО: "ЗЕНИТ" ПРИЕХАЛ В МИНСК С РАСПАЛЬЦОВКОЙ, а уехал с широко раскрытыми булками глазами. И поделом им.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№12 Написал: casabl (Сегодня, 21:12) #
  • +2
  •  (8)

А что, зину отвозили? Отвозили. Имеют право даже поиздеваться .


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№11 Написал: ioperrio (Сегодня, 21:05) #
  • -4
  •  (4)

Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из kin g-ball.r u за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Регистрация: 10.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:03) #
  • -8
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
не понимаю чего белорусы раздулись как индюки. раз в год и палка стреляет. более чем уверен что дальше в еврокубках ни одной победы они не одержат


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 20:54) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Батька красавец,полную авоську бульбы отгрузил зениту))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 20:52) #
  • -8
  •  (14)

Они подарили праздник всей стране. Молодцы!

Праздник всему колхозу, он хотел сказать.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 20:44) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Савелий
Теперь надо на землю опускаться, и пять ложить, а то за Державу обидно...

А нафига? На зарплате футболистов это никак не отразится. Жопу рвать могут только болельщики сидя дома на диване, а футболисты вышли из этого возраста.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:43) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bali4
Че то брат Белорус своими эпитетами под брата украинца косит.

Имеет право.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№5 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 20:39) #
  • -10
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Даже если вы пройдете,то в следующей квалификации вылетите,батька.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№4 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 20:36) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Bali4
брат Белорус своими эпитетами под брата украинца косит.

Все люди уже давно украинцы - кроме Асада и чурбанов из чечни
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 20:35) #
  • -6
  •  (6)

Там в составе игроки сборных,кроме негроида и недогрека и какого-то Махмуда.Все.Это не распальцовка,а уровень РПЛ.Зенит же топовый клуб,в России минимум.Распальцовка была у бакланов на трибуне поломавших инвентарь.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№2 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 20:34) #
  • +4
  •  (8)

Абсолютно прав, Батька.... Звезды, блин, приехали на тренировку, а получили по морде... Теперь надо на землю опускаться, и пять ложить, а то за Державу обидно...
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№1 Написал: Bali4 (Сегодня, 20:33) #
  • -8
  •  (10)
online

Че то брат Белорус своими эпитетами под брата украинца косит.
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
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