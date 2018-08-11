Сергей Гуренко: поведение фанатов "Зенита" можно назвать бескультурьем

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко прокомментировал действия болельщиков "Зенита" на стадионе во время матча квалификации Лиги Европы.– Нам очень важно забыть счет первого матча и сыграть дисциплинировано, как мы умеем. То есть не дать "Зениту" нас задавить, как он это делает с соперниками в чемпионате России.– Не считаю, что нам это на руку. Давайте не забывать, что в футбол играют для болельщиков. И наказание, которые получил "Зенит", очень жесткое. Но в чем виноваты болельщики "Динамо"? Питер в прошлом сезоне проштрафился, ну а мы–то тут причем? На мой взгляд, лучше наказывать клубы деньгами, а не закрытием трибун.– В детстве во дворе и по любителям (смеется). В официальных матчах пустых трибун не помню.– Не знаю, что там происходило. Они были далеко от меня. Могу сказать, что они хорошо болеют, сильно поддерживают свою команду. Правда, на мой взгляд, должно быть чувство меры.Мне, например, очень понравилось, как болеют в Словакии – весь матч шумят, поют, но грань не переходят и кресла не вырывают. А такое поведение можно назвать бескультурьем.