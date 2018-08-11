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Василий Уткин: поражение "Зенита" в Минске это полное дно

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал разгромное поражение "Зенита" от минского "Динамо" (0:4) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Если "Зенит" не пройдет в ЛЕ — это фиаско по-любому.

Само по себе поражение 0:4 от Минска не требует комментариев. Тут все понятно. Это дно, потом два слоя говна, а потом еще одно дно. Кто ныряет глубже — тому статистический анализ.

Вот ответный матч очень интересен. Это уже вызов. Это уже конкретная, сложная ситуация как профессионального, так и человеческого вызова. Этот матч must see, я обязательно буду в Питере и стану болеть за «Зенит», за друзей и за Семака"— написал Уткин в телеграме.
Теги: Уткин Семак Зенит
Сегодня, 13:52
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№4 Написал: алера Ничейный россия (Сегодня, 14:05) #
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online

Пора в первую лигу.Может тогда увидим 20 настоящих болельщиков клуба.Как в 90-е.
Народное добро делает ставку на хоккей.


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помним и любим историю,кб чемпион!!ура
Регистрация: 22.11.2017 [жалоба]
№3 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 14:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
дно конечно громко сказано,но то что богданычу нагадили в тапочки стопудово.этот матч проиграл не он, а игроки. и теперь многие должны плотно присесть на лавку
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
№2 Написал: alx64 (Сегодня, 13:58) #
  • -1
  •  (3)

вот и докозал зенит что его место играть тольеко в ФНЛ!!!!!!!!!!!гавно команда была ею и будет!!!!!!!!!!!!!!хорошо чтоб с треском вылетела!!!!!!!!!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 13:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
друг семак дно-говно? это как тебя понимать?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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