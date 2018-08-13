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Кристиан Нобоа: матч в Минске нужно забыт как можно быстрее

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа в преддверии матча 3-го тура РПЛ с "Рубином" вспомнил о поражении от минского "Динамо" со счетом 0:4 в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Нужно как можно быстрее забыть игру в Минске. Такие поражения случаются, с этим ничего не поделаешь.

Я уверен: в ответном матче "Зенит" сделает все, чтобы выиграть со счетом 4:0, 5:0 и выйти в следующий раунд. Футболисты и качество игры у нас для этого есть. Надеюсь, 90 минут хватит", — цитирует Нобоа Матч ТВ.
Теги: Нобоа Зенит Динамо Минск
Сегодня, 09:55
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