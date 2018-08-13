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Борис Игнатьев: наибольшая зарплата в минском "Динамо" - 7 тыс евро

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос, чего он ждёт от игры "Зенита" после поражения от минского "Динамо" (0:4).

Вчера звонил, поздравлял Юру Дроздова (тренер минского "Динамо", помощник Гуренко).

Представьте себе, самая большая зарплата в минском "Динамо" — 7 тысяч евро. И премиальных вообще прописано не было за матч с "Зенитом", — цитирует Игнатьева "Спорт уик-энд".
Теги: Зенит Динамо Минск Игнатьев
Сегодня, 10:53
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6
(1)
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 12:04) #
  • -1
  •  (1)
online

Средний чек за ужин игрока Зенита 7000 €
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№5 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 11:45) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: wir sind die besten
В рейтинге УЕФА одна суперкоманда 85 место занимает, а та что проиграла 0:4 минчанам 17 место ...чья-бы корова мычала..а кто это проиграл Зениту, угадайте, с неприличным счетом 5:2, 5:1, 4-2 ...Зенит строится заново, в этом сезоне если попадем в ЛЧ это будет успех и никто иллюзий не строит, в отличии от..см. выше smile


никто не строится, вы даже сбагрить этих 15 никакущих футболистов не можете хоть куда
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 11:34) #
  • +3
  •  (5)

Какая нищета эти футболёры минского "Динамо".
Невольно берет гордость за наших, российских футболистов, зарплата которых в месяц - по нескольку миллионов рублей, а то и более десятка миллионов в месяц.
А забитые нападающими голы ( максимум - по 10-15 за сезон), стоят , таким образом у нападающих по нескольку миллионов за один ГОЛ! Уважают в России - футболистов - достойно оплачивается их труд, не то, что в Белоруси!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:15) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
В рейтинге УЕФА одна суперкоманда 85 место занимает, а та что проиграла 0:4 минчанам 17 место ...чья-бы корова мычала..а кто это проиграл Зениту, угадайте, с неприличным счетом 5:2, 5:1, 4-2 ...Зенит строится заново, в этом сезоне если попадем в ЛЧ это будет успех и никто иллюзий не строит, в отличии от..см. выше smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№2 Написал: Батька (Сегодня, 11:01) #
  • -2
  •  (8)

laughing бомжи такие бомжи ... не ну вся понятно 1-0 , там 2-1 ... бывает ... но мля 4-0 с Динамо Минск )) это покруче предыдущих - Осеров, Базелей, Аелов, Насьоналя, Твенте, АпоЭля, Аустрии ..... =))
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:58) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба с Оздоевым и Набиулиным ржут в голос.
Кокорин, прочитав это, чуть не подавился MOЁТ.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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