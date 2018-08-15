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Сергей Гуренко: "Динамо" выйдет против "Зенита", как будто при счете 0:0 после первого матча

Главный тренер минского "Динамо" Сергей Гуренко поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с "Зенитом".

"В футболе нельзя расслабляться. Мы готовимся, выйдем на поле, как будто при счете 0:0 после первого матча.

Наша задача – пройти дальше, а какой будет счет – это не так важно", - цитирует Гуренко ТАСС.
Теги: Динамо Минск Зенит
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