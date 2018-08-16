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Ответный матч между "Зенитом" и "Динамо" не покажут в Беларуси

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо" нельзя будет посмотреть на территории Беларуси.

"К сожалению ни в прямом телеэфире, ни в интернет-трансляции на сайте минского "Динамо" матч показан не будет. Все права на показ матча находятся у телеканала "Матч ТВ", – сообщает официальный сайт "Динамо".
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 12:19
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(2)
№8 Написал: Parshin (Сегодня, 14:10) #
  • -1
  •  (1)

Неужто, "Зенит" побеждает ???
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№7 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Факел»
Цитата: Zamba
все равно по сопкам смотреть

так эти твари сопки банят. Первый матч ни одна сопка не работала у меня из закладок


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
№6 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 13:39) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Кому нужен сегодняшний договорняк?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 13:30) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вредные и злопамятные. На сайте "Зенита" трансляция была предоставлена для просмотра. Сам там и смотрел, без тупого бормотания матч-тв-вских вещателей.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:28) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Его (матч) и в России не стоило бы показывать.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 13:18) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
все равно по сопкам смотреть


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№2 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 12:48) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Правильно!


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ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: raiskayumov reg02 (Сегодня, 12:27) #
  • +2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ответный удар бульбашам. bowtie


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
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