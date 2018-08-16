Владислав Радимов намекнул на возможный проход "Зенита" в следующий раунд квалификации ЛЕ

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов намекнул, что петербургский клуб ещё имеет шансы на выход в раунд плей-офф Лиги Европы."Кино смотрите? Пока идут титры, фильм же не закончился. Вот как только будет написано "Конец", то тогда можно расслабиться, а пока что играем", — сказал Радимов.