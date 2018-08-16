Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Сможет ли "Зенит" пройти "Динамо" Мн после 0:4?
Показать все опросы

Новости партнеров

Владислав Радимов намекнул на возможный проход "Зенита" в следующий раунд квалификации ЛЕ

Бывший полузащитник "Зенита" Владислав Радимов намекнул, что петербургский клуб ещё имеет шансы на выход в раунд плей-офф Лиги Европы.

"Кино смотрите? Пока идут титры, фильм же не закончился. Вот как только будет написано "Конец", то тогда можно расслабиться, а пока что играем", — сказал Радимов.

Чемпионат
Теги: Радимов Зенит Динамо Минск
Сегодня, 13:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(0)
№2 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: voron (CSKA)
И в чём намёк ? Что за тупость? Ау, люди !!!

С уровнем журналистов в нашей стране еще не то напишут. Хорошо, что написали "намекнул", а не "гарантировал". Журналисты уже даже в таких коротких интервью умудряются не догнать до высказанной человеком мысли. Деградация все больше набирает темпы
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 13:56) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
И в чём намёк ? Что за тупость? Ау, люди !!!
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.