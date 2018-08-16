Геннадий Орлов: "Зениту" необходим быстрый гол, тогда шансы есть

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил шансы "Зенита" на выход в следующую стадию отбора Лиги Европы."Шансы есть. Но нужно забить быстрый гол. Еще надо, чтобы минчане ошибались. Также многое будет зависеть от Дзюбы.Вообщем, нужно верить и биться за победу. Как говорится: "Надежда умирает последней", — сказал Орлов.