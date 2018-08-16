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Геннадий Орлов: "Зениту" необходим быстрый гол, тогда шансы есть

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил шансы "Зенита" на выход в следующую стадию отбора Лиги Европы.

"Шансы есть. Но нужно забить быстрый гол. Еще надо, чтобы минчане ошибались. Также многое будет зависеть от Дзюбы.

Вообщем, нужно верить и биться за победу. Как говорится: "Надежда умирает последней", — сказал Орлов.

Sport24
Теги: Зенит Динамо Минск Орлов
Сегодня, 15:44
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(1)
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:45) #
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Цитата: Русский Иван
Все это конечно круто и оптимистично, но если говорить прямо - Динамо Мн будет поставит перед воротами "автобус" и будет играть на контратаках.
Зенит же будет идти большими силами вперед и оставлять сзади пустые зоны в которые будут стараться врываться белорусы.
По такой игре, 1 гол в ворота Зенита вполне вероятен, а это считай смерть.

Автобус конечно исчадие мрачного гения , но как ни крути , его еще нужно уметь правильно парковать.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: safonas (Сегодня, 16:59) #
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Цитата: Parshin
Мы говорим Дзюба, подразумеваем - Победа!
Мы говорим Победа, подразумеваем - Дзюба!
Без Семака нет управления, без Дзюбы нет Победы!
Дзюба - наш рулевой!

Бьющий да забьет! Пасующий - да пасанет! Навешивающий - да навесит!
Так откроются Ворота пять раз накануне Полуночи!

laughing


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№4 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 16:42) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
smile

Parshin,
неа.не сканает.не получится
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№3 Написал: Русский Иван Москва (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Все это конечно круто и оптимистично, но если говорить прямо - Динамо Мн будет поставит перед воротами "автобус" и будет играть на контратаках.
Зенит же будет идти большими силами вперед и оставлять сзади пустые зоны в которые будут стараться врываться белорусы.
По такой игре, 1 гол в ворота Зенита вполне вероятен, а это считай смерть.
Регистрация: 6.05.2012 [жалоба]
№2 Написал: Parshin (Сегодня, 16:00) #
  • 0
  •  (2)

Мы говорим Дзюба, подразумеваем - Победа!
Мы говорим Победа, подразумеваем - Дзюба!
Без Семака нет управления, без Дзюбы нет Победы!
Дзюба - наш рулевой!

Бьющий да забьет! Пасующий - да пасанет! Навешивающий - да навесит!
Так откроются Ворота пять раз накануне Полуночи!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:54) #
  • -1
  •  (1)

Да и без быстрого гола шансы есть. При Луческу до 76 минуты проигрывали в Израиле Маккаби 0-3 и выиграли 4-3 забив за 15 минут 4 гола. Правда тогда Жулиано был. Сейчас игроков такого уровня в Зените нет


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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