Журналист Борзыкин: откуда столько восторгов? Обыграли колхоз стоимостью как один Лунев

Журналист "Спорт-Экспресса" Михаил Борзыкин выразил сомнение в значимости прохода "Зенитом" минского "Динамо"."Сколько восторгов!1. "Зенит" вообще не должен был до такого доводить.2. Обыграна колхозная команда, весь состав которой стоит как один Лунев.Молодцы, бесспорно. Но возносить до небес – это слишком", – написал Борзыкин в твиттере.