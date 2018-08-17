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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Журналист Борзыкин: откуда столько восторгов? Обыграли колхоз стоимостью как один Лунев
Журналист "Спорт-Экспресса" Михаил Борзыкин выразил сомнение в значимости прохода "Зенитом" минского "Динамо".
"Сколько восторгов!
1. "Зенит" вообще не должен был до такого доводить.
2. Обыграна колхозная команда, весь состав которой стоит как один Лунев.
Молодцы, бесспорно. Но возносить до небес – это слишком", – написал Борзыкин в твиттере.
Твиттер Михаила Борзыкина
"Сколько восторгов!
1. "Зенит" вообще не должен был до такого доводить.
2. Обыграна колхозная команда, весь состав которой стоит как один Лунев.
Молодцы, бесспорно. Но возносить до небес – это слишком", – написал Борзыкин в твиттере.
Твиттер Михаила Борзыкина
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