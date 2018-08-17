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Журналист Борзыкин: откуда столько восторгов? Обыграли колхоз стоимостью как один Лунев

Журналист "Спорт-Экспресса" Михаил Борзыкин выразил сомнение в значимости прохода "Зенитом" минского "Динамо".

"Сколько восторгов!

1. "Зенит" вообще не должен был до такого доводить.

2. Обыграна колхозная команда, весь состав которой стоит как один Лунев.

Молодцы, бесспорно. Но возносить до небес – это слишком", – написал Борзыкин в твиттере.

Твиттер Михаила Борзыкина
Теги: Зенит Динамо Минск Лунев
Сегодня, 10:56
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21
(12)
№21 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 12:43) #
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online

борзыкин – вонючая свинья,и от всех его ютьюб-проектов за версту несёт хлевом,как он не пытался бы преподносить себя типа нейтральным обозревателем.

но это не отменяет того факта,что дмн сейчас действительно какая-то заводская команда с соответствующей функциональной готовностью,и гораздо большее удивление вызывает результат первого,а не второго мячика.

особо по вчерашней игре в дмн выделил бы воротчика и мохнатого защитника,которого в конце мячика выгнали с поляны.оба какие-то одутловатые и помятые,скорее всего с бодуна.вполне естесственно,что один был не в состоянии толком попрыгать в воротах,а другой еле волочил ноги уже к середине второго тайма.
Регистрация: 21.09.2008 [жалоба]
№20 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 12:25) #
  • +1
  •  (1)

Господин Борзыкин, вы же сами восторгались победой над другим колхозом в лице Аравии. Что изменилось? Дайте людям радоваться самостоятельно, а не по указке сверху
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№19 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:24) #
  • 0
  •  (0)

а вот пищевик в своё время не смог обыграть кипрский рыболовецкий баркас.


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№18 Написал: diman_spb Сантк-Петербруг (Сегодня, 12:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шоу вышло высший класс, но по факту он прав.
Регистрация: 2.10.2011 [жалоба]
№17 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 12:08) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
неблагодарная свинья, Зенит две ерокубковые недели весь сми-удар от спартака отводит
Мы создали проблемы - Мы их решили
а вы? увы-с


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
№16 Написал: CSKA-180505 Североморск (Сегодня, 12:03) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Этот поросенок сильно расстроен,единственная команда которая не прошла это спам,душит свинку жаба... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
№15 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:01) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: Я - туляк
и ПАОК остался бы не у дел, был бы у нас сезон в разгаре.

а в Греции сезон вообще еще не начался.


--------------------
пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№14 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:58) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: Prokurator
Журналист "Спорт-Экспресса" Михаил Борзыкин
но и эта акула пера уровня колхозного пресс-аташе


Мешаню периодически выкидывают нах из всех инет- изданий. Выкидывают за алкоголизм и личную мразотность. Его даже спартачи не переносят, ибо мразь и флюгер. В очередной раз прилип к свиноэкспрессу, в компанию с другой мразью рабинеркой.


--------------------
Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№13 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 11:43) #
  • -1
  •  (3)
online

Какой гАрадской парень однако высказался. Прежде чем говорить такие слова в чей либо адрес, посмотри со стороны на себя.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№12 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 11:37) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Журналист Борзыкин: откуда столько восторгов? Обыграли колхоз стоимостью как один Лунев
Восторги от того, что увидели маленький спортивный подвиг - команда, проигравшая в первом матче четыре мяча, во втором отыграла этот разрыв и сврех того забила еще четыре мяча. Кто знает, что такое футбол, поймет меня.
Обыграли "колхоз"? Ну, так это проблемы "колхоза", а не Зенита.


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№11 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 11:36) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если бы этот глист до матча называл Динамо колхозом, и зуб давал что Зенит его пройдет - без базару. А теперь пусть закроет свое поддувало


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№10 Написал: freddyk С- Петербург (Сегодня, 11:33) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Да он просто уже статейку сочинил как Зенит опозорился и не прошел в ЛЕ .А тут такой облом, вот и бесится.
Регистрация: 15.03.2012 [жалоба]
№9 Написал: casabl (Сегодня, 11:22) #
  • -4
  •  (10)

Судя по тому, как зина забивала голы, играли с колхозом.


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 11:22) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
поделились кто за Россию и кто против! сразу колхоз ...а чего не хутор? может вообще надо было в пятером играть? козлюки бл..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№7 Написал: safonas (Сегодня, 11:08) #
  • +3
  •  (9)

Цитата: diego milito 22
Приврал Борзыкин изрядно."Динамо" Минск никогда не относилась к "колхозным" командам, а в 1982 была чемпионом Советского Союза.

шел 2018й....


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№6 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 11:07) #
  • +1
  •  (15)

Если господин журналист не понял, что случилось, ему надо менять профессию. Он высказался как колхозник.
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:06) #
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Приврал Борзыкин изрядно."Динамо" Минск никогда не относилась к "колхозным" командам, а в 1982 была чемпионом Советского Союза.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 11:05) #
  • -2
  •  (8)

Миша перезагрузился и стал более адекватнее
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№3 Написал: Я - туляк Орехово-Зуево (Сегодня, 11:04) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Так никто и не возносит, все просто радуются победе отечественной команды, которая проявила характер и доказала, что бесславное поражение в Минске - нелепое стечение обстоятельств. Сезон только начался, и команды только набирают кондиции, в противном случае и ПАОК остался бы не у дел, был бы у нас сезон в разгаре.
Регистрация: 8.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Expert59 (Сегодня, 11:03) #
  • -5
  •  (11)

Пошел на хер Шавкин
Регистрация: 28.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 10:59) #
  • -4
  •  (12)
online

возносить до небес – это слишком

Это правильно.
Журналист "Спорт-Экспресса" Михаил Борзыкин

но и эта акула пера уровня колхозного пресс-аташе


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010 [жалоба]
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