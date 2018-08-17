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Экс-игрок минского "Динамо" жестко высказался о разгромном поражении своего бывшего клуба

Бывший защитник минского "Динамо" Андрей Островский жестко раскритиковал свою бывшую команду за поражение в Петербурге.

"Позор! Все футболисты в "Динамо" Минск – это клоуны!" – написал Островский в "Фейсбуке".
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 11:28
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(1)
№3 Написал: jarny (Сегодня, 12:26) #
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online

Цитата: sparwik53
За этот позор получили скорей всего неплохие бабки, тем более Николич не стал участвовать в этом спектакле, прилетел в Питер и "исчез",странный матч.

а ты матч смотрел вообще, чтобы такие выводы делать? или в твоей реальности это необязательно?
Регистрация: 6.02.2009 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 12:24) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
За этот позор получили скорей всего неплохие бабки, тем более Николич не стал участвовать в этом спектакле, прилетел в Питер и "исчез",странный матч.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 11:32) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
больше нергов хороших и разных...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
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