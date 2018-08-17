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Вячеслав Малафеев: уверен, что это только начало пути "Зенита"

Заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал выход команды в раунд плей-офф Лиги Европы.

"Все видели, что матч получился драматичным, интересным, захватывающим, с большим количеством моментов, доминированием "Зенита" на поле. Такой счет – это редкость, но все мячи, которые должны были залетать, были забиты.

Первый матч был провальным, но выводы сделаны, команда двигается вперед. После таких побед раньше "Зенит" набирал хороший ход, двигался с хорошим настроением и с победами. Надеемся, что традиция продолжится, уверен, это только начало пути", – сказал Малафеев.

ТАСС
Теги: Зенит Динамо Минск Малафеев
Сегодня, 11:43
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№1 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 11:46) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Все круто,но только может хватит уже удалятся каждую игру.


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За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012 [жалоба]
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