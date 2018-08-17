Дмитрий Песков: "Зенит" выиграл? Ну и слава Богу! Я матч не смотрел

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо"."Я не смотрел игру. "Зенит" выиграл? Ну и слава Богу" - сказал Песков."Зенит" стал вторым клубом в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре.