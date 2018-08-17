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Дмитрий Песков: "Зенит" выиграл? Ну и слава Богу! Я матч не смотрел

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что не смотрел ответный матч третьего отборочного раунда Лиги Европы между "Зенитом" и минским "Динамо".

"Я не смотрел игру. "Зенит" выиграл? Ну и слава Богу" - сказал Песков.

"Зенит" стал вторым клубом в истории, который прошел в следующий раунд еврокубка после поражения со счетом 0:4 в первой игре.

Московский Комсомолец
Теги: Зенит
Сегодня, 15:20
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№5 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 16:29) #
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online

Да он весь в фигурном катание. Ему футбол скучен и часов никто не дарит из РФС
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№4 Написал: Parshin (Сегодня, 15:54) #
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online

А Президент то смотрел матч Зенит - Динамо (Минск), смотрел и обменивался при этом язвительными смс-ками с батькой... ) А Вы то, пресс-секретарь даже и не знали...
А еще звоночек был перед матчем:
- Кто говорит, Президент? Вы что-ли, Владимир Владимирович!
- Я, я это, Артемушко! Ты уж там с ребятами не посрами мой Ленинград, мой любимый Питер. Да и с батькой у меня большой спор вышел по итогу игры
- Не беспокойтесь, дядя Володя, сделаем и игру, и счет! Все будет Путем, дзюбик даю!
- Ну , спасибо, Артемчик! Да, и за бутсы спасибо, которые ты мне прислал!
(Президент попросил, ребята на поле сделали!)
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 15:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нужно выражаться точнее, не "слава богу",а "слава Дзюбе!".
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Sesk (Сегодня, 15:35) #
  • +3
  •  (5)

Я не смотрел игру... - сказал Песков.

Ну и м.удак. Смотри на упырей, что в ближайшем окружении.
Регистрация: 23.06.2016 [жалоба]
№1 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Зенит»
пипец ! кого еще спросить ---кто смотрел-кто не смотрел ?


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
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