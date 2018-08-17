Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Вячеслав Малафеев: "Зенит" должен набрать хороший ход после разгрома минского "Динамо"

Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал победу питерцев над минским "Динамо" (8:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Все видели, что матч получился драматичным, интересным, захватывающим, с большим количеством моментов, доминированием "Зенита" на поле. Такой счет — это редкость, но все мячи, которые должны были залетать, были забиты. Ребята играли на морально-волевых, как и минское "Динамо", но нам нужно было прикладывать больше усилий, есть определенные нюансы, но без них в футболе никуда. Хочется поздравить болельщиков, руководство, команду, тренеров.

Первый матч был провальным, но выводы сделаны, команда двигается вперед. После таких побед раньше "Зенит" набирал хороший ход, двигался с хорошим настроением и с победами. Надеемся, что традиция продолжится, это только начало пути. Что касается турнира, "Зенит" всегда и везде играет на победу, не важно, какой это турнир, а Лига Европы — достаточно значимое соревнование", — цитирует Малафеева ТАСС.
Теги: Малафеев Зенит
Сегодня, 22:37
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.