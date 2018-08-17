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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Вячеслав Малафеев: "Зенит" должен набрать хороший ход после разгрома минского "Динамо"
Бывший вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев прокомментировал победу питерцев над минским "Динамо" (8:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
"Все видели, что матч получился драматичным, интересным, захватывающим, с большим количеством моментов, доминированием "Зенита" на поле. Такой счет — это редкость, но все мячи, которые должны были залетать, были забиты. Ребята играли на морально-волевых, как и минское "Динамо", но нам нужно было прикладывать больше усилий, есть определенные нюансы, но без них в футболе никуда. Хочется поздравить болельщиков, руководство, команду, тренеров.
Первый матч был провальным, но выводы сделаны, команда двигается вперед. После таких побед раньше "Зенит" набирал хороший ход, двигался с хорошим настроением и с победами. Надеемся, что традиция продолжится, это только начало пути. Что касается турнира, "Зенит" всегда и везде играет на победу, не важно, какой это турнир, а Лига Европы — достаточно значимое соревнование", — цитирует Малафеева ТАСС.
"Все видели, что матч получился драматичным, интересным, захватывающим, с большим количеством моментов, доминированием "Зенита" на поле. Такой счет — это редкость, но все мячи, которые должны были залетать, были забиты. Ребята играли на морально-волевых, как и минское "Динамо", но нам нужно было прикладывать больше усилий, есть определенные нюансы, но без них в футболе никуда. Хочется поздравить болельщиков, руководство, команду, тренеров.
Первый матч был провальным, но выводы сделаны, команда двигается вперед. После таких побед раньше "Зенит" набирал хороший ход, двигался с хорошим настроением и с победами. Надеемся, что традиция продолжится, это только начало пути. Что касается турнира, "Зенит" всегда и везде играет на победу, не важно, какой это турнир, а Лига Европы — достаточно значимое соревнование", — цитирует Малафеева ТАСС.
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