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Борис Игнатьев: Семак выбрал единственную правильную тактику

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал победу питерцев над минским "Динамо" (8:1) в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Зенит" держал экзамен на зрелость. Я думаю, уровень мотивации, разработанной тактики и ее воплощения говорит о том, что у команды есть высокий потенциал и есть возможности для того, чтобы в дальнейшем использовать все то, что они уже прошли. Надо отдать должное Сергею Семаку, который все предусмотрел и выбрал, наверное, единственную правильную тактику. Это большая победа игроков "Зенита".

Команда играла по несколько упрощенной, но довольно работоспособной схеме. Много футболистов было отряжено в атаку, и за счет длинных передач, минуя, как правило, среднюю линию поля, они большей частью играли на Артему Дзюбу и хорошо подбирали мячи. Большой объем скоростной работы и количество выигранных единоборств, желание навязать агрессию в районе штрафной — все это сработало, поставив "Динамо" на колени", - приводит слова Игнатьева "Р-Спорт"
Теги: Семак Зенит
Вчера, 21:16
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(4)
№5 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:08) #
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А что это за тактика....Если Дзюба в переди ....то и без Семака понятно...передачи на Артёма....скидки ....подбор...ну и Артём забил....так что тактика не при чём....настрой и мотивация в этом матче были главнее и Зенит с этим справился....конечно ребята МОЛОДЦЫ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Вчера, 22:03) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ничего утверждать не буду, но эта тактика начала приносить плоды лишь с 75 минуты, а до этого только два результативных штрафных, а тактика молчала.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: dryhnozaurus (Вчера, 22:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: сеноповал
Поверю, что семечки что то выбрали, когда он обыграет хоть одну европейскую команду
Пока что я вижу полное безграмотное тренерство
Но с ним НАШ Зенит назначат чемпионом (((((((((((((((((
Это будет несмываемое пятно на клубе - мы станем, как свиньи (((((((((((((((
С медалькой - без футбола

Твой Динамо Киев может быть назначен, либо не назначен, Гриша, нам всем пофиг на ваш бандеростан. Дончан принимаем как своих, остальные как молдаване идут. Ты, главное, не пытайся к рашке привязываться, один фиг не прокатит, дурак.
Регистрация: 12.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: VS1976 ЮФО (Вчера, 21:39) #
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
СЕМАК ВЫБРАЛ ЕДИНСТВЕННУЮ ПРАВИЛЬНУЮ ТАКТИКУ - позвонил Мюллеру....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№1 Написал: сеноповал спб (Вчера, 21:38) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Поверю, что семечки что то выбрали, когда он обыграет хоть одну европейскую команду
Пока что я вижу полное безграмотное тренерство
Но с ним НАШ Зенит назначат чемпионом (((((((((((((((((
Это будет несмываемое пятно на клубе - мы станем, как свиньи (((((((((((((((
С медалькой - без футбола
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
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