Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:37
РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов (9)
РФС отправил официальное письмо в УЕФА по поводу нападения болельщиков в Греции на российских журналистов (9)
21:27
"Оренбург" в гостях победил "Анжи" (11)
"Оренбург" в гостях победил "Анжи" (11)
17:04
"Спартак" вылетел в Краснодар (2)
"Спартак" вылетел в Краснодар (2)
16:12
Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе (4)
Брата Месси приговорили к 2,5 года тюрьмы условно. Общественные работы – обучение футболу в школе (4)
15:11
"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза (22)
"Спартак" намерен продлить контракт с Зобниным и увеличить сумму отступных более чем в два раза (22)
13:49
Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
Футболисты "Бордо" бойкотируют тренировки из-за отстранения руководством клуба главного тренера Густаво Пойета
12:55
"Зенит" поприветствовал своего следующего соперника по Лиге Европы кадром из фильма ужасов (9)
"Зенит" поприветствовал своего следующего соперника по Лиге Европы кадром из фильма ужасов (9)
Михаил Шац: преклоняюсь перед игроками, до сих пор не верю в произошедшее
Известный телеведущий и фанат "Зенита" Михаил Шац поделился эмоциями от выхода "Зенита" в Лигу Европы. В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1.
"Хочу прежде всего поздравить команду, "Зенит" показал фантастическую игру, все в ней было фантастическим, до сих пор не верю в произошедшее. Преклоняюсь перед игроками, мало того, что четыре мяча пропустили в первой игре, забить восемь мячей, в игре которая складывается черти как, с удалением и с пропущенным голом в дополнительное время, да еще и без зрителей. Такого сюжета вряд ли кто-нибудь ожидал", - цитирует Шаца Sport24.
"Хочу прежде всего поздравить команду, "Зенит" показал фантастическую игру, все в ней было фантастическим, до сих пор не верю в произошедшее. Преклоняюсь перед игроками, мало того, что четыре мяча пропустили в первой игре, забить восемь мячей, в игре которая складывается черти как, с удалением и с пропущенным голом в дополнительное время, да еще и без зрителей. Такого сюжета вряд ли кто-нибудь ожидал", - цитирует Шаца Sport24.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.