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Михаил Шац: преклоняюсь перед игроками, до сих пор не верю в произошедшее

Известный телеведущий и фанат "Зенита" Михаил Шац поделился эмоциями от выхода "Зенита" в Лигу Европы. В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Зенит" в Санкт-Петербурге на стадионе "Петровский" разгромил минское "Динамо" со счетом 8:1.

"Хочу прежде всего поздравить команду, "Зенит" показал фантастическую игру, все в ней было фантастическим, до сих пор не верю в произошедшее. Преклоняюсь перед игроками, мало того, что четыре мяча пропустили в первой игре, забить восемь мячей, в игре которая складывается черти как, с удалением и с пропущенным голом в дополнительное время, да еще и без зрителей. Такого сюжета вряд ли кто-нибудь ожидал", - цитирует Шаца Sport24.
Теги: Зенит
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