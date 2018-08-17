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Евгений Перевертайло: игра для "Уфы" была очень тяжелая

Бывший тренер "Уфы" Евгений Перевертайло прокомментировал выход российской команды в раунд плей-офф Лиги Европы.

"Игра была очень тяжелая для "Уфы". Они через два на третий играют. Я очень рад, что так все закончилось, что "Уфа" победила по суммам двух встреч и прошла дальше в Лиге Европы. Я считаю, что это большой успех.

Здесь надо отметить всю команду, тренерский штаб, административный штаб, руководство. Опыта выступление в Лиге Европы у команды не было. Они приобретают его по ходу.

Сегодня важен был результат. Сегодня в ущерб эффектным действиям команда добилась результата. Все остальное уходит на второй план. Анализ будет позже, когда будут позволять микроциклы", - цитирует Перевертайло Sport24.ru.
Теги: Уфа
Сегодня, 23:31
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