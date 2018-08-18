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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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После поражения в Минске семье Семака угрожали
Супруга главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна прокомментировала победу петербургской команды над минским "Динамо".
"Много чувств на душе после вчерашнего матча, но, как жена дипломата, все, что думаю, сказать не могу, лишь замечу, что никогда не стоит делать поспешных выводов – это касается не только футбола, но и мнения о людях, основанного на чужих предположениях, ощущениях, любых обвинениях – ведь потом, если ситуация повернется другой стороной, будет очень неудобно – взять свои слова обратно уже не представляется возможным.
Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно мотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды – без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно все развалится.
После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, а сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду – ни одного барашка волн.
Спасибо ребятам за героизм и великолепную игру, я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу", – написала Анна Семак.
Инстаграм Анны Семак
"Много чувств на душе после вчерашнего матча, но, как жена дипломата, все, что думаю, сказать не могу, лишь замечу, что никогда не стоит делать поспешных выводов – это касается не только футбола, но и мнения о людях, основанного на чужих предположениях, ощущениях, любых обвинениях – ведь потом, если ситуация повернется другой стороной, будет очень неудобно – взять свои слова обратно уже не представляется возможным.
Очевидно, что выигрывает команда, а проигрывает тренер, однако мало кто задумывается над тем, как важно правильно мотивировать каждого игрока, как важно быть харизматичным лидером для команды – без этого ни одна тактическая схема не сработает, рано или поздно все развалится.
После игры с Минском посыпалось столько обвинений, даже угроз в адрес нашей семьи, а сегодня информационное пространство выглядит как море в ясную погоду – ни одного барашка волн.
Спасибо ребятам за героизм и великолепную игру, я очень благодарна настоящим болельщикам за веру в команду и тренера. Спасибо, Господи, за то, что ты всегда с нами, ведь с тобой даже крупное поражение может превратиться в большую победу", – написала Анна Семак.
Инстаграм Анны Семак
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