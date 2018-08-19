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Мостовой: я не сторонник теории заговоров, но игроки минского "Динамо" играли очень странно

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой отметил, что минское "Динамо" не смогло навязать борьбу "Зениту" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (1:8 д.в.).

"Понятно, что "Динамо" приехало оборонять свою победу и поэтому жалось к своим воротам.

Но нельзя же просто стоять в своей штрафной, нужно хотя бы пытаться мячи отбирать у соперника. Они постоянно играли сзади и практически не навязывали борьбу "Зениту".

Я не сторонник теории заговоров, но даже когда минчане остались в большинстве, они абсолютно ничего не сумели противопоставить питерцам. Это очень странно", - сказал Мостовой.

Известия
Теги: Динамо Минск Зенит Мостовой
Сегодня, 09:50
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№30 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 11:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Мостовой: "Спартак" обязан проходить ПАОК

Вот в этом весь Мостовой.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№29 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
wir sind die besten,
А что не позорься !? Команда Минска в большинстве остановилась и по пестала играть,это как???? Где это виданно ???

Так сдохли, после 64 минуты, смотрел игру? Зенит давил не останавливаясь, им дышать не давали, валялись по полю...Вспомни Спартак в том сезоне, как пример...рвет 60-70- минут, потом останавливается и все, нет сил, Фернандо всегда первый умирал, это ваша критика была...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№28 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 11:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Анатоль777,
Зенит был разный, комменты сначала все прочитай, потом делай свои поверхностные выводы.

К.А.,
Спасибо кормилец, успокоил мою мятежную душу, как слово пастыря услышал.
Пастыря свиней.
Фурсу можете себе бонусом взять.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№27 Написал: employee С.-Петербург (Сегодня, 10:55) #
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Болеет за:
«Зенит»
Минские игроки и тренер не звезды Голливуда, чтобы разыгрывать на стадионе радость, отчаяние и боль.
Регистрация: 9.09.2013 [жалоба]
№26 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 10:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так они по-другому побеждать не умеют,наложили в штаны,что Минск не пройдут,Минск - Карл )! ,вот и решили все старым,проверенным методом. Самый откровенный и очевидный - договорняк!


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№25 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Фонтанка
Цитата: К.А.
даже в кремле

Клинический идиот, если бы в Кремле, Зенит был бы вечным чемпионом, по крайней мере года с 2000-го.

да не нервничай ты так.вы лучшие.самые.и 15 млн болельщиков у вас.и лч вы выиграете с фурсенкой вместе.главное не нервничай,нервные клетки не восстанавливаются.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№24 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 10:47) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
большинстве остановилась

А что, в большинстве не ставят автобус, чувствуя что, твою команду медленно , но упрямо додавливают.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№23 Написал: marsel65 мурманская обл.г.Полярный (Сегодня, 10:45) #
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Болеет за:
ЦСКА
Как вариант,несколько игроков Динамо могли сделать ставку на выход Зенита в следующий раунд.


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Не пытайтесь спорить с дураком , иначе опуститесь до его уровня, где он Вас задавит своим опытом.
Регистрация: 14.11.2011 [жалоба]
№22 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 10:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
даже в кремле

Клинический идиот, если бы в Кремле, Зенит был бы вечным чемпионом, по крайней мере года с 2000-го.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№21 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 10:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: yanus0407
Почитайте заголовок, а потом слова Мостового. Модераторы - вы дебилы ?!!!


ты очень странный

Я не сторонник теории заговоров, но даже когда минчане остались в большинстве,они абсолютно ничего не сумели противопоставить питерцам. Это очень странно"

Я тоже чот не понял, что он этим хотел сказать XD

Цитата: К.А.
ничего странного.абсолютно.

Мостовой так сказал, чтобы люди говорили про Мостового - вот что очевидно
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№20 Написал: Анатоль777 (Сегодня, 10:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
МАРТ,
Тогда вопрос: как можно разгромно проиграть колхозной команде? Или против Зенита играли две разные команды?


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Толян не сдается©Ромуальд
Регистрация: 17.04.2018 [жалоба]
№19 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:39) #
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online

wir sind die besten,
А что не позорься !? Команда Минска в большинстве остановилась и по пестала играть,это как???? Где это виданно ???
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:35) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
Просто ВЫНЕСЛИ колхозную команду...Вынесли..

даже в кремле так и сказали.они не причем.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№17 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 10:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: brysy
первую игру не видел,

В Минске не было не то что, команды Зенит, там не было даже единомышленников. И очень большая недооценка "колхоза".


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№16 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 10:33) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
...Но нельзя же просто стоять в своей штрафной, нужно хотя бы пытаться мячи отбирать у соперника...
Ха..Ха..Ха ...Наивный чукотский красно-белый мальчик Мостовой... расскажи это нашим командам с 8 по 16 место...а особо Анжи против Спартака, или Бердыеву с Ростовом ранее smile Откуда взялся термин "АВТОБУС"? Клоун - болтун, Динамо Мн хотябы гол забил, а до 64 мин вообще все у них было хорошо...Не позорься...
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
№15 Написал: xxd (Сегодня, 10:31) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Дома играл Дзюба))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: РостовПапа (Сегодня, 10:29) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Бывают еще и такие варианты: сначала надеются выиграть своими силами, но когда к перерыву ничего не проклевывается договорняк оформляется в перерыве матча. К тому же не со всей командой договориваются., а с некоторыми игроками, ряд игроков может не знать и играть в полную силу, например нападающие. Разумеется это чисто умозрительные рассуждения и к матчу Зенит-Динамо никакого отношения не имеющие
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
№13 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 10:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
г.Мостовой....а если так?

Просто ВЫНЕСЛИ колхозную команду...Вынесли..
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:20) #
  • +2
  •  (4)

как может Динамо выиграть у себя дома 4:0, при этом не пропустив ни одного мяча,

Батенька , сравни составы, может поймешь разницу в этих "странных" матчах. Плюс ко всему явная недооценка соперника в Минске. Домашняя команда.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:19) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ударная волна нашей Великой победы прокатилась по всей планете, а кому-то вынесла моск!!! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№10 Написал: студия дускай (Сегодня, 10:19) #
  • -3
  •  (7)

мы уже не удивляемся странностям в нашем спорте. мы не удивляемся уже и разоблачениям странностей нашего спорта со стороны зарубежных следователей
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 10:19) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: brysy
особенно в добавочное время

Зачем добавочное время в договорняке????? Они что идиоты лишних 30 минут бегать???У них игры в чемпионате через 2-3 дня..


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№8 Написал: brysy москва (Сегодня, 10:16) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Если оценивать эту "игру" объективно, то вот лично у меня было такое ощущение, что матч договорной, как может Динамо выиграть у себя дома 4:0, при этом не пропустив ни одного мяча, а в ответке 8, первую игру не видел, а здесь был просто проходной двор, который не оказывал никакого сопротивления, зенит делал на поле, что хотел, особенно в добавочное время, в Питере эту команду как будто подменили и что бы там не говорили, тут как раз странностей многовато.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 10:16) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
8:1 - договорняк....Оригинально.....А допвремя и непонятно зачем гол при 4:0 ,видимо, что б никто не догадался???Эх,Мостовой, ты вроде и мужик неплохой, но водка и не с такими справлялась, ты похмели свою веселую субботу, да и завязывай уже печень нервировать


--------------------
Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:15) #
  • +5
  •  (7)

Странно что в Минске Зенит ползал как черепаха. Кот не сторонник заговоров, но похоже игроков Зенита чем-то странным потравили там. Ну а во втором матче , зелье колдунов сошло на нет и беларусы на фоне разогнавшегося до предела Феррари пылили в виде Запорожца далеко сзади, как стоячих супермашина их уделала.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:09) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пешком ходили минчане. В Минске на скоростях, в Санкте еле ноги передвигали.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Фонтанка Питер (Сегодня, 10:08) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
МОСТОВОЙ: Я НЕ СТОРОННИК ТЕОРИИ ЗАГОВОРОВ,

Если не сторонник то, зачем об этом говорить? А ?
Зачем было забивать гол при 4-0 и радоваться этому как дети, зачем не нужно было замечать 3 нарушения в штрафной минчан?
Но я думаю что, у свиней на всё найдутся 100% -железные ответы.
Мы же Баварию купил. Xyле нам какой-то Минск.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yanus0407
Почитайте заголовок, а потом слова Мостового. Модераторы - вы дебилы ?!!!


ты очень странный

Я не сторонник теории заговоров, но даже когда минчане остались в большинстве,они абсолютно ничего не сумели противопоставить питерцам. Это очень странно"


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: yanus0407 Санкт - Петербург (Сегодня, 09:55) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Почитайте заголовок, а потом слова Мостового. Модераторы - вы дебилы ?!!!


--------------------
Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 09:52) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
ничего странного.абсолютно.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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