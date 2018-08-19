Мостовой: я не сторонник теории заговоров, но игроки минского "Динамо" играли очень странно

Экс-игрок "Спартака" Александр Мостовой отметил, что минское "Динамо" не смогло навязать борьбу "Зениту" в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги Европы (1:8 д.в.)."Понятно, что "Динамо" приехало оборонять свою победу и поэтому жалось к своим воротам.Но нельзя же просто стоять в своей штрафной, нужно хотя бы пытаться мячи отбирать у соперника. Они постоянно играли сзади и практически не навязывали борьбу "Зениту".Я не сторонник теории заговоров, но даже когда минчане остались в большинстве, они абсолютно ничего не сумели противопоставить питерцам. Это очень странно", - сказал Мостовой.