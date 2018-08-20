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"Краснодар" начал продажу билетов на матчи Лиги Европы

"Краснодар" начал продажу билетов на домашние матчи группового этапа Лиги Европы.

Минимальная стоимость пакета составляет 1400 рублей (фанатский сектор), максимальная – 13500 рублей (VIP сектор).

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 16:14
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:29) #
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Удачи "Красно-Дару" в Чемпионате Европы среди Клубов -
в Европейской "ФНЛ" !!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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