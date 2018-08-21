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"Уфа" получила визы Великобритании

Футболисты "Уфы" получили визы для посещения Великобритании. Завтра, 22 июля, они вылетают в Шотландию на первую игру 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Рейнджерс".

"Все получили необходимые документы, сложностей никаких нет. Завтра около полудня вылетаем из Москвы", - сказал генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

Ранее появилась информация, что уфимский клуб может не попасть в Глазго на матч против "Рейнджерс" из-за проблем с получением британских виз.

Спорт-Экспресс
Теги: УФА Газизов
Сегодня, 17:24
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№3 Написал: love zina in a point (Сегодня, 18:14) #
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Лучше бы не получила.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 18:14) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ну и славно
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 17:38) #
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Хочется надеется, что шотландские бродяги-бомжи ( рейнджеры) из ГЛАЗго -
получат от нашей дамочки Уфы (Ухфы) - и в Ухо, и в Глаз!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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