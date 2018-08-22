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Борис Игнатьев: в противостоянии с "Молде" петербуржцы предстанут в иной ипостаси

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что "Зенит" является более играющей командой, чем норвежский "Молде".

"Зенит" - команда такого калибра, с такими игроками и тренерами, которые умеют трезво оценивать ситуацию и учиться на своих ошибках. Поражение в первом матче с минским "Динамо" стало плодом недооценки соперника. Убежден, что петербуржцы внесли коррективы в психологическую сторону подготовки к следующим играм Лиги Европы. Ответный матч против минчан – подтверждение этому.

Убежден, что в противостоянии с "Молде" петербуржцы предстанут в иной ипостаси. С точки зрения квалификации – "Зенит" более играющая команда, чем норвежцы. Преимущество в этом компоненте позволит им пройти такого соперника", - цитирует Игнатьева РИА Новости.
Теги: Игнатьев Зенит
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