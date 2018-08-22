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Эммануэль Маммана и Александр Кокорин вернулись в общую группу

На базе "Зенита" прошла предыгровая тренировка перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Мольде".

В занятии в общей группе принимали участие защитник Эмануэль Маммана и форвард Александр Кокорин, однако они занимались с ограничениями.

Оба из-за травм пока не играли в текущем сезоне. На тренировке отсутствовал полузащитник Олег Шатов, он занимался по индивидуальной программе.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Маммана Кокорин Зенит
Сегодня, 18:49
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№5 Написал: Asstor Евросоюз (Сегодня, 20:03) #
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Приятная весть.
Регистрация: 24.10.2012 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:00) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Зашибись!!!


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: Зритель (Сегодня, 19:51) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Хорошая новость!


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“Во времена тотальной лжи говорить правду - это экстремизм".
Джордж Оруэлл.
Регистрация: 23.02.2008 [жалоба]
№2 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 19:19) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Шатов, не торопись с лечением. Месяцок другой полечись, как следует.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:08) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ждём
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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