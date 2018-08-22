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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Эммануэль Маммана и Александр Кокорин вернулись в общую группу
На базе "Зенита" прошла предыгровая тренировка перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы с "Мольде".
В занятии в общей группе принимали участие защитник Эмануэль Маммана и форвард Александр Кокорин, однако они занимались с ограничениями.
Оба из-за травм пока не играли в текущем сезоне. На тренировке отсутствовал полузащитник Олег Шатов, он занимался по индивидуальной программе.
"Спорт-Экспресс"
В занятии в общей группе принимали участие защитник Эмануэль Маммана и форвард Александр Кокорин, однако они занимались с ограничениями.
Оба из-за травм пока не играли в текущем сезоне. На тренировке отсутствовал полузащитник Олег Шатов, он занимался по индивидуальной программе.
"Спорт-Экспресс"
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