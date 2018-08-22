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Шамиль Газизов: надеемся и верим в то, что команда добьется хорошего результата

"Уфа", несмотря на сложный график, с оптимизмом смотрит на предстоящий матч раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги Европы против шотландского "Рейнджерс", заявил генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов.

"Хорошо долетели, вот заселились в гостиницу. Часа через два выйдем на тренировку. Все нормально, никаких проблем при пересечении границы не было. Да, непросто все сейчас, но мы с оптимизмом смотрим. Надеемся и верим в то, что команда добьется хорошего результата", - цитирует Газизова РИА Новости.
Теги: Газизов
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