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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Семак: желаю Сульшеру удачи, но не в противостоянии с "Зенитом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы с "Мольде" отметил, что его команде будет непросто без травмированного полузащитника Кристиана Нобоа и дисквалифицированного хавбека Леандро Паредеса.
– Не смогут сыграть ни Нобоа, ни Паредес. Потеря Кристиана - большая проблема, он лидер и прекрасно выглядел в последних матчах, - отметил Семак. - Нам будет не хватать его как на игровом поле, так и в быту, желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, он быстро вернется в строй. У Паредеса - дисквалификация, но есть другие игроки, которые должны сыграть так как умеют. Главное: чтобы они вышли и показали максимум.
- Из-за травмы Нобоа скорректировались ваши пожелания по трансферам?
- Они давно известны, но пока пожелания остаются пожеланиями. Как вы знаете, никаких новых игроков у нас нет. Что касается центра поля, обоймы у нас достаточно, чтобы пока справляться своими силами.
– Успели ли изучить "Мольде"?
- Будет разведка боем, весь материал мы изучили, команда у "Мольде" хорошая, тем интереснее будет противостояние.
– Что скажете про 18-летнего таланта из "Мольде" Эрлинга Холланда?
- Его купили, но оставили в "Мольде" до конца сезона. Это очень талантливый, быстрый, высокий игрок, у него хорошая левая нога, он опасен при стандартных положениях. Не зря его заметили в столь ранеем возрасте. Парень талантливый, но там есть и опытные игроки, которые уже поиграли на высоком уровне. В целом, команда очень достойная.
– Что ждёте от соперничества с Сульшером?
- Великий игрок, мне будет приятно его встретить. Он достаточно поработал и в Англии, и в Норвегии. Он заставил говорить о себе в самых лестных тонах. Желаем ему удачи, но не в нашем противостоянии.
Спорт-Экспресс
– Не смогут сыграть ни Нобоа, ни Паредес. Потеря Кристиана - большая проблема, он лидер и прекрасно выглядел в последних матчах, - отметил Семак. - Нам будет не хватать его как на игровом поле, так и в быту, желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, он быстро вернется в строй. У Паредеса - дисквалификация, но есть другие игроки, которые должны сыграть так как умеют. Главное: чтобы они вышли и показали максимум.
- Из-за травмы Нобоа скорректировались ваши пожелания по трансферам?
- Они давно известны, но пока пожелания остаются пожеланиями. Как вы знаете, никаких новых игроков у нас нет. Что касается центра поля, обоймы у нас достаточно, чтобы пока справляться своими силами.
– Успели ли изучить "Мольде"?
- Будет разведка боем, весь материал мы изучили, команда у "Мольде" хорошая, тем интереснее будет противостояние.
– Что скажете про 18-летнего таланта из "Мольде" Эрлинга Холланда?
- Его купили, но оставили в "Мольде" до конца сезона. Это очень талантливый, быстрый, высокий игрок, у него хорошая левая нога, он опасен при стандартных положениях. Не зря его заметили в столь ранеем возрасте. Парень талантливый, но там есть и опытные игроки, которые уже поиграли на высоком уровне. В целом, команда очень достойная.
– Что ждёте от соперничества с Сульшером?
- Великий игрок, мне будет приятно его встретить. Он достаточно поработал и в Англии, и в Норвегии. Он заставил говорить о себе в самых лестных тонах. Желаем ему удачи, но не в нашем противостоянии.
Спорт-Экспресс
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