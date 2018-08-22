Сергей Семак: желаю Сульшеру удачи, но не в противостоянии с "Зенитом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед первым матчем раунда плей-офф Лиги Европы с "Мольде" отметил, что его команде будет непросто без травмированного полузащитника Кристиана Нобоа и дисквалифицированного хавбека Леандро Паредеса.– Не смогут сыграть ни Нобоа, ни Паредес. Потеря Кристиана - большая проблема, он лидер и прекрасно выглядел в последних матчах, - отметил Семак. - Нам будет не хватать его как на игровом поле, так и в быту, желаю ему скорейшего выздоровления. Надеюсь, он быстро вернется в строй. У Паредеса - дисквалификация, но есть другие игроки, которые должны сыграть так как умеют. Главное: чтобы они вышли и показали максимум.- Они давно известны, но пока пожелания остаются пожеланиями. Как вы знаете, никаких новых игроков у нас нет. Что касается центра поля, обоймы у нас достаточно, чтобы пока справляться своими силами.- Будет разведка боем, весь материал мы изучили, команда у "Мольде" хорошая, тем интереснее будет противостояние.- Его купили, но оставили в "Мольде" до конца сезона. Это очень талантливый, быстрый, высокий игрок, у него хорошая левая нога, он опасен при стандартных положениях. Не зря его заметили в столь ранеем возрасте. Парень талантливый, но там есть и опытные игроки, которые уже поиграли на высоком уровне. В целом, команда очень достойная.- Великий игрок, мне будет приятно его встретить. Он достаточно поработал и в Англии, и в Норвегии. Он заставил говорить о себе в самых лестных тонах. Желаем ему удачи, но не в нашем противостоянии.