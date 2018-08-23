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Владимир Быстров: новый клуб пока не находится, занимаюсь рыбалкой

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров, который на данный момент находится в статусе свободного агента, рассказал о том, как обстоят дела с поисками нового клуба, а также поделился ожиданиями от игры сине-бело-голубых в Лиге Европы.

– Новый клуб ищется, но пока что не находится. Сейчас я занимаюсь рыбалкой. Спортивную форму поддерживаю, – начал Быстров.

– Рассчитываете ли вы на продолжение карьеры?

– Посмотрим.

– Давайте поговорим о выступлении российских команд в Лиге Европы. «Зениту» предстоит матч с «Мельде». Как вы думаете, как будет складываться игра?

– А как она может складываться? «Зенит» сильнее будущего соперника, это понятно. Если команда не потеряет концентрацию, то все будет хорошо. Но даже если концентрация будет утеряна, то всегда есть ответный матч.

– Именно это и продемонстрировали петербуржцы во второй игре с минским «Динамо». Однако в прошлом сезоне «Зенит» хорошо начал сезон и в Лиге Европы, и в чемпионате России, но занял пятое место в РПЛ, дойдя до 1/8 финала ЛЕ. Как вы думаете, может ли повториться подобная ситуация?

– Думаю, что это разные ситуации, разные команды и разные тренеры, поэтому в сравнении нет никакого смысла, – цитирует Быстрова matchtv.ru.
Теги: Быстров Зенит
Сегодня, 15:17
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№7 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 16:34) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
В спартак, куда ж ещё....


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Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013 [жалоба]
№6 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 16:21) #
  • +1
  •  (1)

командир,
Ему теперь только в рублевский Бомжевик к тренерам Сифону и Бороде.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№5 Написал: студия дускай (Сегодня, 16:13) #
  • +1
  •  (1)

в евролиге уже только зенит?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№4 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 16:01) #
  • +1
  •  (1)

У Быстрова с возрастом пропала скорость стартовая и функциональная работа на весь матч .....чем Он и отличался в молодые для футбола годы -....со спортивным режимом Он не дружил....теперь рыбалка....всё нормально и по делу...ГОВОРЯТ КАРАСЬ СЕЙЧАС БЕРЁТ ....АЖ ЖУТЬ...успехов ....может к нему или Он к Романцеву подтянется....тоже любитель....


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№3 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 15:57) #
  • +2
  •  (4)

В Зенит
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№2 Написал: командир (Сегодня, 15:51) #
  • +3
  •  (3)

ну если рыбалка и футбол, то Волгарь, Тобол, Океан и т.д.
Регистрация: 7.03.2016 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 15:42) #
  • -2
  •  (2)

Обижают Владимира Сергеевича невниманием, 34 года - это еще не критический возраст для известного футболиста!
Быстро Быстрова (по прозванию - "Быстрый") пригласить в команду - такие футболисты нужны нашему футболу, грех не призвать его в футбольное воинство!
А вообще,
пора бы создать и в российском футбольном хозяйстве " Российский независимый Сайт-Биржу футболистов и футбольных специалистов" (разных профессий). Такие Биржи футболистов есть за рубежом
Платятся деньги - выставляется необходимый материал (данные, текст, фото, видео...) на просмотр руководством, тренерами команд Премьер-лиги, ФНЛ, ПФЛ, 3-дивизиона...
Глядишь так и ветераны 30-34 и 35-39 лет, свободные агенты, находили бы себе команду и другие мастера футбола из ФНЛ, ПФЛ, из любительских лиг могли бы о себе тоже заявить, быть приглашенными на просмотр... Да еще и молодежь могла бы свои данные выставлять, кто чувствует в себе потенциал... Так бы могли раскрываться и таланты из провинции, из глухомани...
Ведь Биржи в других профессиях существуют. в той же актерской...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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