Владимир Быстров: новый клуб пока не находится, занимаюсь рыбалкой

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:54
Барнаульское "Динамо" поменяло вратаря перед серией пенальти, воспользовавшись лазейкой в регламенте
Барнаульское "Динамо" поменяло вратаря перед серией пенальти, воспользовавшись лазейкой в регламенте
15:49
Валерий Овчинников: привезли бразильцев, чтобы привлечь людей на трибуны, цирк местный. В Сортировочном родилась группа мулатов (5)
Валерий Овчинников: привезли бразильцев, чтобы привлечь людей на трибуны, цирк местный. В Сортировочном родилась группа мулатов (5)
14:28
"Зенит" - "Спартак": игру комментируют Поленов и Казанский, матч второго круга бесплатно не покажут (6)
"Зенит" - "Спартак": игру комментируют Поленов и Казанский, матч второго круга бесплатно не покажут (6)
14:03
Sports.ru: человек, из-за которого Евсеев покинул скандальную пресс-конференцию, у нас не работает (3)
Sports.ru: человек, из-за которого Евсеев покинул скандальную пресс-конференцию, у нас не работает (3)
12:29
Александр Мостовой: шотландцы варятся в своём чемпионате. "Уфе" нечего терять, шансы на успех неплохие
Александр Мостовой: шотландцы варятся в своём чемпионате. "Уфе" нечего терять, шансы на успех неплохие
12:07
Кэтэлин Карп: знаем, что "Рейнджерс" возглавляет Джеррард, но ведь сейчас он не выходит на поле
Кэтэлин Карп: знаем, что "Рейнджерс" возглавляет Джеррард, но ведь сейчас он не выходит на поле
10:35
Тина Канделаки спродюсировала для СТС сериал о футболе, в котором отказался сниматься Уткин (5)
Тина Канделаки спродюсировала для СТС сериал о футболе, в котором отказался сниматься Уткин (5)
10:04
Александр Васютин: конечно, одноклубники по "Сарпсборгу" шутили, что победа "Зенита" 8:1 - чистый договорняк (1)
Александр Васютин: конечно, одноклубники по "Сарпсборгу" шутили, что победа "Зенита" 8:1 - чистый договорняк (1)
09:15
Игрок киевского "Динамо" был облит пивом за празднование гола перед болельщиками "Аякса" (видео) (6)
Игрок киевского "Динамо" был облит пивом за празднование гола перед болельщиками "Аякса" (видео) (6)
08:58
Андрей Канчельскис: сейчас у "Зенита" особо нет соперников. Борьбу может навязать только "Спартак" (13)
Андрей Канчельскис: сейчас у "Зенита" особо нет соперников. Борьбу может навязать только "Спартак" (13)
08:07
17-летний малийский нападающий, которым интересовались "Реал" и "Барселона", пополнит ЦСКА (фото) (17)
17-летний малийский нападающий, которым интересовались "Реал" и "Барселона", пополнит ЦСКА (фото) (17)
00:11
Магические 0:4 из прошлого и матч с Джеррардом, который всё же посмотришь на «Матче». «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы (7)
Магические 0:4 из прошлого и матч с Джеррардом, который всё же посмотришь на «Матче». «Зенит» и «Уфа» сыграют в Лиге Европы (7)
Вчера, 23:09
Дмитрий Хохлов: не считаю Ташаева предателем (8)
Дмитрий Хохлов: не считаю Ташаева предателем (8)
Вчера, 23:03
"Барселона" отказалась от идеи трансфера Погба
"Барселона" отказалась от идеи трансфера Погба
Владимир Быстров: новый клуб пока не находится, занимаюсь рыбалкой
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров, который на данный момент находится в статусе свободного агента, рассказал о том, как обстоят дела с поисками нового клуба, а также поделился ожиданиями от игры сине-бело-голубых в Лиге Европы.
– Новый клуб ищется, но пока что не находится. Сейчас я занимаюсь рыбалкой. Спортивную форму поддерживаю, – начал Быстров.
– Рассчитываете ли вы на продолжение карьеры?
– Посмотрим.
– Давайте поговорим о выступлении российских команд в Лиге Европы. «Зениту» предстоит матч с «Мельде». Как вы думаете, как будет складываться игра?
– А как она может складываться? «Зенит» сильнее будущего соперника, это понятно. Если команда не потеряет концентрацию, то все будет хорошо. Но даже если концентрация будет утеряна, то всегда есть ответный матч.
– Именно это и продемонстрировали петербуржцы во второй игре с минским «Динамо». Однако в прошлом сезоне «Зенит» хорошо начал сезон и в Лиге Европы, и в чемпионате России, но занял пятое место в РПЛ, дойдя до 1/8 финала ЛЕ. Как вы думаете, может ли повториться подобная ситуация?
– Думаю, что это разные ситуации, разные команды и разные тренеры, поэтому в сравнении нет никакого смысла, – цитирует Быстрова matchtv.ru.
– Новый клуб ищется, но пока что не находится. Сейчас я занимаюсь рыбалкой. Спортивную форму поддерживаю, – начал Быстров.
– Рассчитываете ли вы на продолжение карьеры?
– Посмотрим.
– Давайте поговорим о выступлении российских команд в Лиге Европы. «Зениту» предстоит матч с «Мельде». Как вы думаете, как будет складываться игра?
– А как она может складываться? «Зенит» сильнее будущего соперника, это понятно. Если команда не потеряет концентрацию, то все будет хорошо. Но даже если концентрация будет утеряна, то всегда есть ответный матч.
– Именно это и продемонстрировали петербуржцы во второй игре с минским «Динамо». Однако в прошлом сезоне «Зенит» хорошо начал сезон и в Лиге Европы, и в чемпионате России, но занял пятое место в РПЛ, дойдя до 1/8 финала ЛЕ. Как вы думаете, может ли повториться подобная ситуация?
– Думаю, что это разные ситуации, разные команды и разные тренеры, поэтому в сравнении нет никакого смысла, – цитирует Быстрова matchtv.ru.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.