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Футболисты "Зенита" вышли на поле в футболках в поддержку Нобоа (фото)

Футболисты "Зенита" поддержали полузащитника Кристиана Нобоа перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде".

Игроки вышли в футболках с изображением пингвина и надписью "Мы с тобой".

Эквадорец получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в игре с "Уралом" и выбыл на длинный срок.

Теги: Зенит Нобоа
Сегодня, 19:22
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