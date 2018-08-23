Футболисты "Зенита" вышли на поле в футболках в поддержку Нобоа (фото)

Футболисты "Зенита" поддержали полузащитника Кристиана Нобоа перед первым матчем 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде".Игроки вышли в футболках с изображением пингвина и надписью "Мы с тобой".Эквадорец получил повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава в игре с "Уралом" и выбыл на длинный срок.