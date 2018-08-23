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Антон Заболотный: с Дзюбой играется отлично, хорошо срабатываемся

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный прокомментировал домашнюю победу над "Мольде" (3:1), передает корреспондент Rusfootball.info.

- Какие впечатления?

- Хорошие впечатления. Пропустили первый гол, начали отыгрываться. Пришлось сложно, соперник дал отпор. С помощью своей самоотдачи переломили игру и забили три мяча.

- Как вам связка с Дзюбой?

- С Дзюбой играется отлично, хорошо срабатываемся. Видите сами, играем друг на друга. Хорошо, что, когда я выхожу, получается хорошая игра. Думаю, это хороший тандем. Сложно сказать, заряжает ли Дзюба меня своей энергией. Мы хорошо друг к другу относимся.

- Почему так неуверенно начинаете?

- Сложно ответить. Не связываю тот факт, что мы пропускаем первыми, с недонастроем. Просто такая тенденция. Но хорошо, что мы отыгрываемся.

- Можете сказать несколько слов о своем забитом мяче?

- Подкараулил мяч и забил в касание.

- Не кажется, что "Зенит" превращается в классическую британскую команду?

- Действуем по ситуации, имеем двух габаритных форвардов - этим пользуемся. Если в будущем это станет нашим коньком - будет отлично.
Теги: Заболотный Зенит Мольде
Сегодня, 22:01
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