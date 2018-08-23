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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Олимпиакос" дома обыграл "Бернли"
"Олимпиакос" победил "Бернли" (3:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.
Лига Европы
Плей-офф
"Олимпиакос" – "Бёрнли" 3:1
Голы:Фортунис, 19, Вуд, 33 (пен.), Бухалакис, 49, Фортунис, 60 (пен.)
"Олимпиакос": Янниотис, Элабделлауи, Цимикас, Миранда, Вукович, Камара, Христодулопулос, Бухалакис, Фортунис, Каштелу, Герреро
"Бёрнли":Хитон, Бардсли, Уорд (Леннон, 60), Лонг, Гибсон, Тейлор, Хендрик, Корк, Гудмундссон (Воукс, 76), Вуд (Тарковский, 62), Барнс
Предупреждения: Бухалакис, 32, Христодулопулос, 44, Гудмундссон, 45, Гибсон, 48, Уорд, 49, Гибсон, 60, Тайлор, 76
Удаления: Гибсон, 60
"Базель" – "Аполлон" Л 3:2
Голы:Волфсвинкель, 6, Маглица, 49, Папулис, 53, Волфсвинкель, 69
"Базель":Омлин, Видмер, Джюмарт, Баланта (Джака, 66), Петретта, Зуффи, Ди, Фрай, Калулу (Буа, 59), Аети, ван Волфсвинкель
"Аполлон" Л: Вале, Роберж, Кириаку, Василиу, Брю (Карайол, 39), Юсте, Сачетти, Педру, Маглица (Зелая, 72), Сардинеро, Папулис (Маркович, 79)
Предупреждения:Волфсвинкель, 45, Папулис, 54, Кириаку, 73
Лига Европы
Плей-офф
"Олимпиакос" – "Бёрнли" 3:1
Голы:Фортунис, 19, Вуд, 33 (пен.), Бухалакис, 49, Фортунис, 60 (пен.)
"Олимпиакос": Янниотис, Элабделлауи, Цимикас, Миранда, Вукович, Камара, Христодулопулос, Бухалакис, Фортунис, Каштелу, Герреро
"Бёрнли":Хитон, Бардсли, Уорд (Леннон, 60), Лонг, Гибсон, Тейлор, Хендрик, Корк, Гудмундссон (Воукс, 76), Вуд (Тарковский, 62), Барнс
Предупреждения: Бухалакис, 32, Христодулопулос, 44, Гудмундссон, 45, Гибсон, 48, Уорд, 49, Гибсон, 60, Тайлор, 76
Удаления: Гибсон, 60
"Базель" – "Аполлон" Л 3:2
Голы:Волфсвинкель, 6, Маглица, 49, Папулис, 53, Волфсвинкель, 69
"Базель":Омлин, Видмер, Джюмарт, Баланта (Джака, 66), Петретта, Зуффи, Ди, Фрай, Калулу (Буа, 59), Аети, ван Волфсвинкель
"Аполлон" Л: Вале, Роберж, Кириаку, Василиу, Брю (Карайол, 39), Юсте, Сачетти, Педру, Маглица (Зелая, 72), Сардинеро, Папулис (Маркович, 79)
Предупреждения:Волфсвинкель, 45, Папулис, 54, Кириаку, 73
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