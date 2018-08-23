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"Олимпиакос" дома обыграл "Бернли"

"Олимпиакос" победил "Бернли" (3:1) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы.

Лига Европы

Плей-офф

"Олимпиакос" – "Бёрнли" 3:1

Голы:Фортунис, 19, Вуд, 33 (пен.), Бухалакис, 49, Фортунис, 60 (пен.)

"Олимпиакос": Янниотис, Элабделлауи, Цимикас, Миранда, Вукович, Камара, Христодулопулос, Бухалакис, Фортунис, Каштелу, Герреро

"Бёрнли":Хитон, Бардсли, Уорд (Леннон, 60), Лонг, Гибсон, Тейлор, Хендрик, Корк, Гудмундссон (Воукс, 76), Вуд (Тарковский, 62), Барнс

Предупреждения: Бухалакис, 32, Христодулопулос, 44, Гудмундссон, 45, Гибсон, 48, Уорд, 49, Гибсон, 60, Тайлор, 76

Удаления: Гибсон, 60

"Базель" – "Аполлон" Л 3:2

Голы:Волфсвинкель, 6, Маглица, 49, Папулис, 53, Волфсвинкель, 69

"Базель":Омлин, Видмер, Джюмарт, Баланта (Джака, 66), Петретта, Зуффи, Ди, Фрай, Калулу (Буа, 59), Аети, ван Волфсвинкель

"Аполлон" Л: Вале, Роберж, Кириаку, Василиу, Брю (Карайол, 39), Юсте, Сачетти, Педру, Маглица (Зелая, 72), Сардинеро, Папулис (Маркович, 79)


Предупреждения:Волфсвинкель, 45, Папулис, 54, Кириаку, 73
Теги: Олимпиакос Бернли
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