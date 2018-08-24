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Борис Игнатьев: сборная помогла Дзюбе. В него поверили, и ему хочется это доверие оправдывать

Борис Игнатьев: сборная помогла Дзюбе. В него поверили, и ему хочется это доверие оправдыватьБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой прокомментировал победу «Зенита» над норвежским «Мольде» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы (3:1), отметив особую роль в успехе петербуржцев нападающего Артема Дзюбы.

- «Зенит» выиграл вполне справедливо и закономерно. Уровень индивидуального мастерства и командного взаимодействия у петербургской команды на порядок выше, чем у «Мольде», - отметил Игнатьев. - Соперник смог противопоставить «Зениту» только агрессивную игру в обороне и не совсем внятные действия в атаке. Первый тайм норвежская команда хорошо защищалась, и было ясно, что игра на контратаках — главная ее цель. Отдавая территорию, игроки «Мольде» большими силами выстраивались на своей половине поля и после этого пытались убегать в контратаки.

- Что скажете по поводу гола в ворота «Зенита»?

- Как раз одна из немногочисленных атак гостей и закончилась голом. Но это не есть плод каких-то вычурных фантазий «Мольде». Это была элементарная ошибка игроков обороны «Зенита». Хозяева поначалу невнятно играли в атаке по той причине, что не было скорости. Они много комбинировали, а вот на последней стадии не было скорости, которая позволила бы им реализовать свое преимущество.

Во втором тайме футболистам «Мольде» показалось, что с «Зенитом» можно играть, и они стали более активно переходить на половину поля соперника, но ни к чему хорошему для них это не приводило. И второй тайм выстроился так, что петербуржцы имели ощутимое преимущество во всех компонентах: показалось, что это разные по классу команды.

При этом надо сказать, что «Зенит» играет из наличия имеющихся у него футболистов. У них есть такой джокер, как Дзюба. Очень много они делают на него длинных передач или фланговых подач. Дзюба выигрывает вверху. Это стало одним из козырей «Зенита», и он хорошо им пользуется. То, что у «Зенита» есть Артем — большое его завоевание. Думаю, нам уже следует ждать соперников по групповой стадии турнира. «Зенит», по сегодняшней игре, конечно, туда пройдет. Уровень мастерства у них есть, а характер они набирают. Мне кажется, скоро все это стабилизируется.

- Можно сказать, что только что отметивший 30-летие Дзюба вышел на пик своей карьеры?

- Да, Артему помогла сборная. В него многие поверили, и ему хочется это доверие оправдывать. Он сейчас поймал драйв и получает удовольствие от игры. Футболисты видят в нем человека, который делает для команды очень многое.
Теги: Игнатьев Дзюба Зенит
Сегодня, 10:03
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№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:30) #
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  •  (1)
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Болеет за:
«Химки»
sparwik53,

ясли
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:11) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть молится на Черчесова и Божовича, один простил ему Дзюбо-Кокоринские усы, второй дал возможность проявить себя, и не последнее ,что он взялся за ум в Туле без дружбанов веселых.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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