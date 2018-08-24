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Александр Бубнов: я не стал бы поздравлять "Зенит" с выходом в следующий раунд

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от победы питерской команды над "Мольде" (3:1).

"Что касается пропущенного мяча, то ничего удивительного в нем не было. У "Зенита" есть слабые стороны, и одна из них — оборона. Петербуржцы довольно часто пропускают, поэтому гол "Мольде" откровением не стал. Другое дело, что норвежцы не произвели впечатление атакующей команды. Нельзя сказать, будто их нападающие создали обороне хозяев серьезные проблемы.

Безусловно, "Зениту" очень не хватало Паредеса и Нобоа в центре поля. Они очень полезны в плане конструирования атак, а других таких игроков в середине у Семака и нет. Чувствовалось, что петербуржцам не хватает креатива, которого удалось добиться с помощью перестановок во втором тайме.

Я не стал бы поздравлять "Зенит" с выходом в следующий раунд, несмотря на убедительную победу. Несложно представить, что «Мольде» дома забьет быстрый мяч, и тогда петербуржцы могут занервничать. Мы ведь видели, что в обороне у них далеко не полный порядок.

С другой стороны, если подопечные Семака серьезно отнесутся к матчу, то проблем у них возникнуть не должно. В конце концов, они уже получили урок в Минске, и вторая такая осечка неприемлема", — цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Зенит
Сегодня, 16:05
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№2 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 16:48) #
  • +2
  •  (2)

а будь Спартак-поздравил бы wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№1 Написал: Parshin (Сегодня, 16:24) #
  • -4
  •  (6)

0:2 или 1:3 с доп. временем (...пенальти) - ВСЁ возможно...
Печально тогда будет, если небесно-лазурные ангелы "Зенита"
не попадут в групповой этап Клубного Чемпионата Европы (в "Европейскую ФНЛ") ...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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