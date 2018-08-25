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Дмитриев: Краневиттер не соответствовал уровню ЛЕ. Всё пошло по сценарию "Зенита" после его замены
Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Дмитриев поделился впечатлениями от победы сине-бело-голубых над «Мольде» в Лиге Европы (3:1) и дал прогноз на матч с «Уфой».
– Дожали. И это самое главное. Но некоторые футболисты, вышедшие вместо выбывших, не соответствовали, на мой взгляд, даже этой стадии Лиги Европы. В первую очередь о Краневиттере, который должен был заменить дисквалифицированного Паредеса. Но получилась его слабая тень. А вот Эрнани по сравнению с прошлым выступлением за «Зенит» прибавил. Недаром он сейчас все время так или иначе играет. Однако за организацию атаки, насколько я понял, отвечал Краневиттер. И в итоге ничего сделать не смог. Ни перевести мяч, ни направить нападение в нужное русло. А когда его заменили, все пошло по сценарию «Зенита».
Но на такой «Зенит» гораздо интереснее смотреть, чем на прошлогодний. Все время есть интрига – до последнего ждешь, чем дело кончится (улыбается). Если серьезно, концовки матчей команда очень здорово проводит. Хотя забей Дриусси в первом тайме, а не попади в штангу – игра иначе пошла бы. А так, ее пришлось вновь переламывать. Кстати, это снова с выходом Заболотного произошло. У петербуржцев тут же включились скорости. «Мольде» же замены, наоборот, не помогли. В этот момент отчетливо стало видно, чей класс выше.
– С «Мольде» вновь отличился Артем Дзюба. Похож он на вас в лучшие игровые годы?
– Что-то есть. Правда, у нас стиль тогда был несколько иным. Больше проходов по флангам и подач. И хорошо головой играли ребята, в том числе не самого высокого роста – Боря Чухлов, Володя Клементьев. А Дзюба… Считаю, он техничнее меня. В принципе! Я больше силового форварда исполнял – убежать, продавить, на опережение сыграть. С другой стороны, Артему на «втором этаже» несколько проще – партнеры стараются закинуть мяч прямо ему на голову. Кстати, раз мы заговорили о нашем прежнем «Зените», то во вчерашней встрече вспомнился такой эпизод. Анюков прошел с мячом до штрафной и сделал прострел на Дзюбу. А Дриусси в этот момент не успел закрыть дальнюю штангу. Нас за такие вещи Юрий Морозов сразу же в дубль сослал бы.
– За что именно?
– За то, что один пробежал полполя, а второй не оказался на дальней штанге. Юрий Андреевич все время требовал: один нападающий идет на ближнюю, второй на вратаря, третий на дальнюю. А тут получается, что кроме Дзюбы в штрафной вообще пробить некому. Или другой эпизод: Дриусси получает мяч, опять же, в штрафной. Он маленький, юркий. Но вместо того чтобы за счет этого пойти и обыграть больших норвежцев, нападающий прикрывает мяч корпусом и отдает передачу на 20 метров назад. Тут Дриусси в какой-то степени недоигрывает.
– А что думаете об Антоне Заболотном?
– Хочется воскликнуть: «Ну, наконец-то!» Похоже, на нем хорошо сказывается доверие тренера. Хотя и у Манчини Заболотный все время играл. После ухода Дзюбы и травмы Кокорина он вообще один в центре нападения остался. И, по идее, это должно было его раскрепостить – других-то рядом нет. Только вот забить все никак не мог. А сейчас, считаю, пришел в себя. Плюс Сергей Семак с ним, видимо, разговаривает, объясняет, что и как делать. Вот у него и пошло. Не совсем еще как надо – гол норвежцам можно было увереннее забить. Но все-таки прогресс налицо.
– 3:1 перед ответным матчем в Норвегии – достаточный задел?
– Полагаю, для «Зенита» эта игра не станет проблемой. Двух мячей в запасе вполне достаточно. Случись дома 0:1 или 1:0 – тогда еще можно было бы погадать. В Петербурге «Мольде» полтора тайма отыграл в обороне и делал это, стоит признать, неплохо. Игроки постоянно перестраивались, менялись местами. Центральный нападающий Холанд очень понравился – все время держал оборону петербуржцев чуть ли не в страхе. Но из-за всего этого и он, и остальные игроки «Мольде» быстро устали. А дома вовсе придется раскрываться. Значит, петербуржцы будут ловить их на контратаках.
– В ближайшее воскресенье «Зенит» сыграет в гостях с другим российским участником Лиги Европы – «Уфой».
– Интересно будет на это посмотреть. Тем более Семак приедет играть с командой, которую сам, по сути, создал. Кстати, не стал бы уповать на то, что «Уфа» сильно устала в Глазго. К тому же 0:1 в гостях – еще не поражение по сумме двух матчей. Так что на «Зенит» уфимцам сил хватит. Не говоря уже о настрое и наверняка полном стадионе. Другое дело, что зенитовцы сейчас на подъеме. Поэтому выиграют, думаю, именно они, – цитирует Дмитриева matchtv.ru.
– Дожали. И это самое главное. Но некоторые футболисты, вышедшие вместо выбывших, не соответствовали, на мой взгляд, даже этой стадии Лиги Европы. В первую очередь о Краневиттере, который должен был заменить дисквалифицированного Паредеса. Но получилась его слабая тень. А вот Эрнани по сравнению с прошлым выступлением за «Зенит» прибавил. Недаром он сейчас все время так или иначе играет. Однако за организацию атаки, насколько я понял, отвечал Краневиттер. И в итоге ничего сделать не смог. Ни перевести мяч, ни направить нападение в нужное русло. А когда его заменили, все пошло по сценарию «Зенита».
Но на такой «Зенит» гораздо интереснее смотреть, чем на прошлогодний. Все время есть интрига – до последнего ждешь, чем дело кончится (улыбается). Если серьезно, концовки матчей команда очень здорово проводит. Хотя забей Дриусси в первом тайме, а не попади в штангу – игра иначе пошла бы. А так, ее пришлось вновь переламывать. Кстати, это снова с выходом Заболотного произошло. У петербуржцев тут же включились скорости. «Мольде» же замены, наоборот, не помогли. В этот момент отчетливо стало видно, чей класс выше.
– С «Мольде» вновь отличился Артем Дзюба. Похож он на вас в лучшие игровые годы?
– Что-то есть. Правда, у нас стиль тогда был несколько иным. Больше проходов по флангам и подач. И хорошо головой играли ребята, в том числе не самого высокого роста – Боря Чухлов, Володя Клементьев. А Дзюба… Считаю, он техничнее меня. В принципе! Я больше силового форварда исполнял – убежать, продавить, на опережение сыграть. С другой стороны, Артему на «втором этаже» несколько проще – партнеры стараются закинуть мяч прямо ему на голову. Кстати, раз мы заговорили о нашем прежнем «Зените», то во вчерашней встрече вспомнился такой эпизод. Анюков прошел с мячом до штрафной и сделал прострел на Дзюбу. А Дриусси в этот момент не успел закрыть дальнюю штангу. Нас за такие вещи Юрий Морозов сразу же в дубль сослал бы.
– За что именно?
– За то, что один пробежал полполя, а второй не оказался на дальней штанге. Юрий Андреевич все время требовал: один нападающий идет на ближнюю, второй на вратаря, третий на дальнюю. А тут получается, что кроме Дзюбы в штрафной вообще пробить некому. Или другой эпизод: Дриусси получает мяч, опять же, в штрафной. Он маленький, юркий. Но вместо того чтобы за счет этого пойти и обыграть больших норвежцев, нападающий прикрывает мяч корпусом и отдает передачу на 20 метров назад. Тут Дриусси в какой-то степени недоигрывает.
– А что думаете об Антоне Заболотном?
– Хочется воскликнуть: «Ну, наконец-то!» Похоже, на нем хорошо сказывается доверие тренера. Хотя и у Манчини Заболотный все время играл. После ухода Дзюбы и травмы Кокорина он вообще один в центре нападения остался. И, по идее, это должно было его раскрепостить – других-то рядом нет. Только вот забить все никак не мог. А сейчас, считаю, пришел в себя. Плюс Сергей Семак с ним, видимо, разговаривает, объясняет, что и как делать. Вот у него и пошло. Не совсем еще как надо – гол норвежцам можно было увереннее забить. Но все-таки прогресс налицо.
– 3:1 перед ответным матчем в Норвегии – достаточный задел?
– Полагаю, для «Зенита» эта игра не станет проблемой. Двух мячей в запасе вполне достаточно. Случись дома 0:1 или 1:0 – тогда еще можно было бы погадать. В Петербурге «Мольде» полтора тайма отыграл в обороне и делал это, стоит признать, неплохо. Игроки постоянно перестраивались, менялись местами. Центральный нападающий Холанд очень понравился – все время держал оборону петербуржцев чуть ли не в страхе. Но из-за всего этого и он, и остальные игроки «Мольде» быстро устали. А дома вовсе придется раскрываться. Значит, петербуржцы будут ловить их на контратаках.
– В ближайшее воскресенье «Зенит» сыграет в гостях с другим российским участником Лиги Европы – «Уфой».
– Интересно будет на это посмотреть. Тем более Семак приедет играть с командой, которую сам, по сути, создал. Кстати, не стал бы уповать на то, что «Уфа» сильно устала в Глазго. К тому же 0:1 в гостях – еще не поражение по сумме двух матчей. Так что на «Зенит» уфимцам сил хватит. Не говоря уже о настрое и наверняка полном стадионе. Другое дело, что зенитовцы сейчас на подъеме. Поэтому выиграют, думаю, именно они, – цитирует Дмитриева matchtv.ru.
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