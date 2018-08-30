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УЕФА оштрафовал "Зенит"

Питерский "Зенит" будет оштрафован за нарушение порядка болельщиками во время гостевого матча Лиги Европы против "Динамо" Минск на 20 тысяч евро.

Никаких иных более серьезных наказаний к "Зениту" не применят, - сообщает "Спорт-Экспресс".
Теги: Зенит Динамо Минск
Сегодня, 14:52
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(3)
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
зенит для этого и существует
Регистрация: 6.04.2016 [жалоба]
№5 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:55) #
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online

Болельщиков-то за что? На четвереньках же ползали футболисты! Не-по-нят-но.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№4 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Уефа оштрафовал спонсора уефа


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 16:13) #
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Ну это , по божески... )
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: shtnk19 Москва (Сегодня, 15:26) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
KAZAK,
Читай внимательнее, гостевой матч
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 15:03) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Где они этот порядок нарушали?? На реке Неве что ли???


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Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
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