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"Уфа" - "Рейнджерс": Сысуев и Игбун - в старте хозяев

Стали известны стартовые составы "Уфы" и "Рейнджерс" на ответный матч 4-го тура отборочного турнира Лиги Европы.

"Уфа": Беленов - Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Аликин - Йокич, Ванек, Пауревич, Салатич - Сысуев, Игбун;

Запасные: Шелия, Тумасян, Сухов, Карп, Засеев, Обляков, Кротов;

"Рейнджерс": Макгрегор - Голдсон, Таверньер, Катич, Флэнаган - Эджариа, Джек, Кандеяш, Арфилд, Кент - Морелос.

Запасные: Фодерингем, Уоллес, Маккрори, Холидэй, Умар, Лафферти, Миддлтон.
Теги: Уфа Рейнджерс
Сегодня, 16:29
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№2 Написал: D_14 Мытищи (Сегодня, 17:11) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
0-1 .. Когда последний раз Уфа забивала 3???!!!
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:30) #
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udachi ufe. nadeyus viidut dalshe.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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