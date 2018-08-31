Михаил Шац: пока "Зениту" нужно поставить задачу выйти из группы ЛЕ

Известный шоумен, болельщик "Зенита" Михаил Шац - о выходе сине-бело-голубых в групповой турнир Лиги Европы.- По-моему, это самая драматичная квалификация в Лигу Европы, я склонен просто обрадоваться за общий результат, - сказал Шац. - "Зенит" все-таки прошел в групповой этап, получилась мелодрама.- Я бы сейчас был крайне осторожен с целями на сезон, пока мы живем от матча к матчу, радуемся каждому голу, каждой победе, пока лучше всего поставить задачу выйти из группы.