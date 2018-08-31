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Михаил Шац: пока "Зениту" нужно поставить задачу выйти из группы ЛЕ

Известный шоумен, болельщик "Зенита" Михаил Шац - о выходе сине-бело-голубых в групповой турнир Лиги Европы.

- По-моему, это самая драматичная квалификация в Лигу Европы, я склонен просто обрадоваться за общий результат, - сказал Шац. - "Зенит" все-таки прошел в групповой этап, получилась мелодрама.

- Какие задачи команда может поставить перед собой на Лигу Европы?

- Я бы сейчас был крайне осторожен с целями на сезон, пока мы живем от матча к матчу, радуемся каждому голу, каждой победе, пока лучше всего поставить задачу выйти из группы.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шац Зенит
Сегодня, 00:21
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№1 Написал: daveG MO (Сегодня, 01:01) #
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Болеет за:
«Зенит»
Пока лучше всего всей команде люлей прописать, чтоб в воскресенье не повторили сегодняшнего распиз..ства


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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