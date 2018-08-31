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Антуан Гризманн стал лучшим игроком Лиги Европы в минувшем сезоне

Автор дубля в финале Антуан Гризманн, как многие и ожидали, был назван лучшим игроком прошлогодней Лиги Европы. Антуан получил статуэтку на "Ванда Метрополитано", не приехав на церемонию награждения.

Антуан Гризманн стал лучшим игроком Лиги Европы в минувшем сезоне
Теги: Атлетико Гризманн
Сегодня, 14:19
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