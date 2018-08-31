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Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Все участники группового этапа Лиги Европы были разделены на квартеты.

Московскому "Спартаку" предстоит встретиться с испанским "Вильярреалом", венским "Рапидом" и шотландским "Рейнджерс" в рамках группы G. "Зениту" - с командами "Копенгаген", "Бордо" и "Славия".

"Краснодар" будет бороться за выход в плей-офф с "Севильей", куда сегодня перешел бывший игрок "Спартака" Промес, "Стандартом" и турецким "Акхисаром".

"Краснодар" будет играть против Промеса

Питерский "Зенит" в одной группе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией"

"Спартак" сыграет в группе G с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерс"
Теги: Краснодар Зенит Спартак
Сегодня, 14:52
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