Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы

Все участники группового этапа Лиги Европы были разделены на квартеты.Московскому "Спартаку" предстоит встретиться с испанским "Вильярреалом", венским "Рапидом" и шотландским "Рейнджерс" в рамках группы G. "Зениту" - с командами "Копенгаген", "Бордо" и "Славия"."Краснодар" будет бороться за выход в плей-офф с "Севильей", куда сегодня перешел бывший игрок "Спартака" Промес, "Стандартом" и турецким "Акхисаром".