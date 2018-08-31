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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Зенит" - "Бордо", "Краснодар" - "Севилья", "Спартак" - "Вильярреал". Результаты жеребьёвки Лиги Европы (49)
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Завершилась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Все участники группового этапа Лиги Европы были разделены на квартеты.
Московскому "Спартаку" предстоит встретиться с испанским "Вильярреалом", венским "Рапидом" и шотландским "Рейнджерс" в рамках группы G. "Зениту" - с командами "Копенгаген", "Бордо" и "Славия".
"Краснодар" будет бороться за выход в плей-офф с "Севильей", куда сегодня перешел бывший игрок "Спартака" Промес, "Стандартом" и турецким "Акхисаром".
"Краснодар" будет играть против Промеса
Питерский "Зенит" в одной группе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией"
"Спартак" сыграет в группе G с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерс"
Группа смерти? Отсутствует pic.twitter.com/Ykw7gnXL76— Руслан Абушкин (@abushkin) August 31, 2018
Московскому "Спартаку" предстоит встретиться с испанским "Вильярреалом", венским "Рапидом" и шотландским "Рейнджерс" в рамках группы G. "Зениту" - с командами "Копенгаген", "Бордо" и "Славия".
"Краснодар" будет бороться за выход в плей-офф с "Севильей", куда сегодня перешел бывший игрок "Спартака" Промес, "Стандартом" и турецким "Акхисаром".
"Краснодар" будет играть против Промеса
Питерский "Зенит" в одной группе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией"
"Спартак" сыграет в группе G с "Вильярреалом", "Рапидом" и "Рейнджерс"
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