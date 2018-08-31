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Массимо Каррера: неплохая жеребьевка

Главный тренер "Спартака" прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы:

- Неплохая жеребьевка, но игры решаются на футбольном поле, а не во время жеребьевки, — приводит слова тренера издание Sport24

Напоминаем, что "Спартаку" предстоит играть с испанским "Вильярреалом", венским "Рапидом" и шотландским "Рейнджерс".

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Теги: Спартак Вильярреал Рапид
Сегодня, 15:17
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