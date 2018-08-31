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Владислав Радимов: "Зенит" играет через два дня на третий – это тяжело

Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов заявил, что трудности "сине-бело-голубых" в ответном матче с норвежским "Молде" в квалификации Лиги Европы могут быть связаны с плотным графиком трех последних недель.

"Зенит" уступил "Молде" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:2, но по сумме двух встреч все же пробился в групповой этап еврокубка. В первой встрече, прошедшей в Санкт-Петербурге 23 августа, "Зенит" одержал победу со счетом 3:1.

"Все научились играть в футбол. Хорваты дошли до финала чемпионата мира. Поэтому даже на этих стадиях Лиги Европы приходится непросто. "Зенит" третью неделю играет через два дня на третий – это тяжело и энергозатратно, я понимаю ребят. Самое главное, что они попали в групповой этап", - цитирует Радимова "Р-Спорт".
Теги: Радимов Зенит
Сегодня, 17:06
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№2 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ой, Радим, да прекрати вот всё ЭТО, а? С Мольде обосрались, потмоу что при счете 1:0 в перерыве все внутри себя по-чнловечески решили, что ПРОШЛИ и по-человечески дико расслабились. Ибо во втором тайме еле-еле ползали все - даже те, кто на замену выходил...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 17:40) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Реал»
мой брат на уборке работал по 14 часов каждый день,три недели подряд,это сцуко не тяжело
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
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