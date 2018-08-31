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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владислав Радимов: "Зенит" играет через два дня на третий – это тяжело
Бывший капитан "Зенита" Владислав Радимов заявил, что трудности "сине-бело-голубых" в ответном матче с норвежским "Молде" в квалификации Лиги Европы могут быть связаны с плотным графиком трех последних недель.
"Зенит" уступил "Молде" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:2, но по сумме двух встреч все же пробился в групповой этап еврокубка. В первой встрече, прошедшей в Санкт-Петербурге 23 августа, "Зенит" одержал победу со счетом 3:1.
"Все научились играть в футбол. Хорваты дошли до финала чемпионата мира. Поэтому даже на этих стадиях Лиги Европы приходится непросто. "Зенит" третью неделю играет через два дня на третий – это тяжело и энергозатратно, я понимаю ребят. Самое главное, что они попали в групповой этап", - цитирует Радимова "Р-Спорт".
"Зенит" уступил "Молде" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 1:2, но по сумме двух встреч все же пробился в групповой этап еврокубка. В первой встрече, прошедшей в Санкт-Петербурге 23 августа, "Зенит" одержал победу со счетом 3:1.
"Все научились играть в футбол. Хорваты дошли до финала чемпионата мира. Поэтому даже на этих стадиях Лиги Европы приходится непросто. "Зенит" третью неделю играет через два дня на третий – это тяжело и энергозатратно, я понимаю ребят. Самое главное, что они попали в групповой этап", - цитирует Радимова "Р-Спорт".
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