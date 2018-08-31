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Александр Кокорин: "Зенит" обязан выходить из группы

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин оценил жеребьевку Лиги Европы, в ходе которой петербургский клуб получил в соперники датский "Копенгаген", французский "Бордо" и чешская "Славия".

"Жеребьевку можно назвать удовлетворительной для нас. В группе нет явного фаворита, со всеми можно играть. Обязан ли "Зенит" выходить из такой группы? Конечно, обязан", - цитирует Кокорина Sport24.
Теги: Кокорин Зенит
Сегодня, 18:14
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