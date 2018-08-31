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Властимил Петржела: считаю, что "Зенит" должен спокойно выходить из этой группы

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела считает, что "Зенит" должен без проблем выходить из группы в Лиге Европы.

"Я думаю, что "Славия" - совсем не сильный соперник для "Зенита". "Зенит" сильнее "Славии", это точно. "Славия" в Чехии отличается своим финансовым положением, у них есть деньги. У "Славии" очень большие деньги, ситуация в клубе сейчас примерно такая, как в "Зените", когда в клуб пришел "Газпром". Они покупают самых лучших игроков в Чехии, но по игре "Зенит" все равно точно сильнее. Я считаю, что "Зенит" должен спокойно выходить из этой группы", - цитирует Петржелу РИА.
Теги: Петржела Зенит
Сегодня, 18:19
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