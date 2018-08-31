Сергей Кирьяков: "Зенит" и "Краснодар" должны занимать второе место в группе как минимум, от "Спартака" вправе ждать первого

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспондентупрокомментировал итоги жеребьевки Лиги Европы для российских клубов, а также поделился ожиданиями от центрального матча 6-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».- Хорошие команды среднего европейского уровня, - приводит слова Кирьякова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Датский «Копенгаген» достаточно долгое время играет на высоком уровне. «Бордо», возможно, сейчас не обладает такой силой и мощью, как в те времена, когда играл я, но это достаточно известная крепкая команда. Чешская «Славия», наверное, будет аутсайдером в этой группе. «Зенит» будет бороться с «Копенгагеном» и «Бордо». Мы уже видели только что, какие сложности были у «Зенита» со скандинавской командой. Поэтому ждут непростые матчи. А так группа — нормальная, достаточно проходимая. Петербуржцам по силам занять как минимум второе место.- Турецкая команда, мы не знаем, что из себя представляет. «Стандард» «Краснодару» будет по силам. Ну и понятно, что «Севилья» - самый сильный соперник. Будет интересно посмотреть, как «Краснодар» выглядит на фоне такого сильного оппонента. А так — по всем моментам краснодарцы должны проходить эту группу, занимать в группе второе место. Как минимум.- Тоже нормальная жеребьевка. «Рейнджерс», считаю, несмотря на то, что прошел «Уфу», «Спартаку» будет по силам. Как в игре на выезде, так и дома. «Вильярреал»? Мое мнение, что здесь тоже ничего страшного нет. Спартаковцы могут прекрасно играть и побеждать соперника. Представитель Австрии «Рапид» - команда неплохого уровня, но все здесь будет зависеть от «Спартака». От того, насколько серьезно они будут подходить к играм. Если настрой будет на самом высоком уровне, думаю, никаких проблем возникнуть не должно. Здесь мы смело можем требовать от «Спартака» первого места в группе.- Игра за шесть очков. В Норвегии у «Зенита» был неудачный в плане игры матч с «Мольде». Поэтому футболисты должны сейчас собраться и реабилитировать себя в глазах болельщиков. У «Зенита» есть домашнее преимущество. «Спартак» это прекрасно понимает. К тому же, красно-белые остались без Промеса. Для команды будет немного проблематично играть без одного из своих лидеров в атаке. Думаю, что победит «Зенит», но добиться успеха ему удастся в очень упорной борьбе. Условно говоря, со счетом 2:1.