Сергей Семак: группа у нас без фаворитов и аутсайдеров

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Питерцы встретятся на групповом этапе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией".– Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров. Силы команд примерно равны, будет очень интересно.– Если говорить о прогнозах, то наш начальник команды угадал двух из трех соперников. Что касается команд и возможных вариантов, то были соперники и посильнее, и послабее. Мы не загадывали заранее, решили отталкиваться от результатов жеребьевки.– С игроками еще нет, потому что тренировка у нас была утром. Что касается тренерского штаба, то да, обсудили. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам придется относительно недалеко лететь.– График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости – тогда, когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах.– Задача одна – делать все, чтобы выйти из группы.