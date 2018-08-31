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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Семак: группа у нас без фаворитов и аутсайдеров
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Питерцы встретятся на групповом этапе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией".
– Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров. Силы команд примерно равны, будет очень интересно.
- У вас были какие-то предпочтения перед жеребьевкой?
– Если говорить о прогнозах, то наш начальник команды угадал двух из трех соперников. Что касается команд и возможных вариантов, то были соперники и посильнее, и послабее. Мы не загадывали заранее, решили отталкиваться от результатов жеребьевки.
- С командой успели обсудить соперников?
– С игроками еще нет, потому что тренировка у нас была утром. Что касается тренерского штаба, то да, обсудили. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам придется относительно недалеко лететь.
- Означает ли участие в трех турнирах этой осенью, что вы еще чаще будете использовать ротацию состава?
– График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости – тогда, когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах.
- Есть ли конкретные задачи, которые поставлены перед командой в Лиге Европы?
– Задача одна – делать все, чтобы выйти из группы.
ФК "Зенит"
– Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров. Силы команд примерно равны, будет очень интересно.
- У вас были какие-то предпочтения перед жеребьевкой?
– Если говорить о прогнозах, то наш начальник команды угадал двух из трех соперников. Что касается команд и возможных вариантов, то были соперники и посильнее, и послабее. Мы не загадывали заранее, решили отталкиваться от результатов жеребьевки.
- С командой успели обсудить соперников?
– С игроками еще нет, потому что тренировка у нас была утром. Что касается тренерского штаба, то да, обсудили. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам придется относительно недалеко лететь.
- Означает ли участие в трех турнирах этой осенью, что вы еще чаще будете использовать ротацию состава?
– График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости – тогда, когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах.
- Есть ли конкретные задачи, которые поставлены перед командой в Лиге Европы?
– Задача одна – делать все, чтобы выйти из группы.
ФК "Зенит"
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