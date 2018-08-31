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Сергей Семак: группа у нас без фаворитов и аутсайдеров

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы. Питерцы встретятся на групповом этапе с "Бордо", "Копенгагеном" и "Славией".

– Считаю, что группа абсолютно ровная: без фаворитов и аутсайдеров. Силы команд примерно равны, будет очень интересно.

- У вас были какие-то предпочтения перед жеребьевкой?

– Если говорить о прогнозах, то наш начальник команды угадал двух из трех соперников. Что касается команд и возможных вариантов, то были соперники и посильнее, и послабее. Мы не загадывали заранее, решили отталкиваться от результатов жеребьевки.

- С командой успели обсудить соперников?

– С игроками еще нет, потому что тренировка у нас была утром. Что касается тренерского штаба, то да, обсудили. Хорошо, что нас не ждут синтетические поля и нам придется относительно недалеко лететь.

- Означает ли участие в трех турнирах этой осенью, что вы еще чаще будете использовать ротацию состава?

– График достаточно сложный. Ротацию будем использовать по необходимости – тогда, когда она действительно нужна, отталкиваясь от состояния футболистов и их формы. Должны иметь достаточное количество игроков, чтобы выступать во всех турнирах.

- Есть ли конкретные задачи, которые поставлены перед командой в Лиге Европы?

– Задача одна – делать все, чтобы выйти из группы.

ФК "Зенит"
Теги: Семак Зенит
Сегодня, 18:59
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№1 Написал: anonymous (Сегодня, 19:15) #
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по мне Славия и Зенит явные аутсайдеры
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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