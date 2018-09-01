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Артем Дзюба: как говорит Семак, на классе "Зенит" никого в Лиге Европы не обыграет

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба оценил соперников клуба по Лиге Европы. "Зенит" сыграет с "Копенгагеном", "Бордо" и "Славией".

"Смотрел жеребьевку в прямом эфире. Группа ровная: все команды крепкие, неприятные. Так что, придется повоевать. Как сказал Сергей Богданович Семак, без должного настроя и стопроцентной самоотдачи на классе мы никого не обыграем. Поэтому будет непросто. Ну а цель — выйти из группы, конечно", - цитирует Дзюбу Sport24.
Теги: Дзюба Семак Зенит
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