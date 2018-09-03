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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Спартак" заявил Кутепова и Еременко для участия в Лиге Европы
Стала известна заявка "Спартака" для участия в групповом турнире Лиги Европы. Всего красно-белые заявили 24 игрока.
вратари – Артем Ребров и Александр Селихов;
защитники – Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачев и Марко Петкович;
полузащитники – Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни;
нападающие – Зе Луиш, Луиз Адриану и Педро Роша.
Молодые игроки (Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий) будут включены в список B, который клуб направит в УЕФА ближе к началу группового турнира.
ФК "Спартак"
вратари – Артем Ребров и Александр Селихов;
защитники – Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачев и Марко Петкович;
полузащитники – Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни;
нападающие – Зе Луиш, Луиз Адриану и Педро Роша.
Молодые игроки (Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий) будут включены в список B, который клуб направит в УЕФА ближе к началу группового турнира.
ФК "Спартак"
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