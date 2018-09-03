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"Спартак" заявил Кутепова и Еременко для участия в Лиге Европы

Стала известна заявка "Спартака" для участия в групповом турнире Лиги Европы. Всего красно-белые заявили 24 игрока.

вратари – Артем Ребров и Александр Селихов;

защитники – Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачев и Марко Петкович;

полузащитники – Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Еременко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни;

нападающие – Зе Луиш, Луиз Адриану и Педро Роша.

Молодые игроки (Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий) будут включены в список B, который клуб направит в УЕФА ближе к началу группового турнира.

ФК "Спартак"
Теги: Спартак
Сегодня, 21:04
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№1 Написал: Driller (Сегодня, 21:08) #
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Болеет за:
ЦСКА
Хохлофинский киевский динамовец наркоман заявлен в любимой мясом говночашке innocent

Залупиш и Педроша joy спартачьи суперфорварды
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
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