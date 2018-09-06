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Стала известна заявка "Краснодара" на Лигу Европы

Стала известна заявка "Краснодара" на Лигу Европы.

Краснодарцы сыграют в группе J, где встретятся с "Севильей", "Стандардом" и "Акхисаром".

Вратари: Крицюк, Синицын;

Защитники: Фьоулусон, Мартынович, Спайич, Рамирес, Марков, Шишкин, Страннберг, Петров;

Полузащитники: Вандерсон, Газинский, Классон, Мамаев, Куэва, Перейра, Окриашвили, Каборе, Стоцкий;

Нападающие: Ари, Онугха, Игнатьев, Сулейманов.

ФК "Краснодар"
Теги: Краснодар
Сегодня, 16:36
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