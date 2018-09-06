Стала известна заявка "Краснодара" на Лигу Европы.Краснодарцы сыграют в группе J, где встретятся с "Севильей", "Стандардом" и "Акхисаром".Крицюк, Синицын;: Фьоулусон, Мартынович, Спайич, Рамирес, Марков, Шишкин, Страннберг, Петров;: Вандерсон, Газинский, Классон, Мамаев, Куэва, Перейра, Окриашвили, Каборе, Стоцкий;Ари, Онугха, Игнатьев, Сулейманов.