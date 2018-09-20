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"Спартак" сыграет в Вене в домашнем комплекте формы (фото)

Московский "Спартак" определился с формой на сегодняшний матч Лиги Европы с венским "Рапидом".

Народная команда сыграет в своем домашнем комплекте.



Матч "Рапид" - "Спартак" пройдет сегодня 20 сентября, в Вене и начнется в 19:55 по московскому времени.
Теги: Спартак Рапид
Сегодня, 15:40
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