"Спартак" сыграет в Вене в домашнем комплекте формы (фото)

Московский "Спартак" определился с формой на сегодняшний матч Лиги Европы с венским "Рапидом".Народная команда сыграет в своем домашнем комплекте.Матч "Рапид" - "Спартак" пройдет сегодня 20 сентября, в Вене и начнется в 19:55 по московскому времени.