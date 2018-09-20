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Четыре воспитанника сыграют за "Спартак" с первых минут против "Рапида"

"Спартак" объявил стартовый состав на матч первого тура группового этапа Лиги Европы против "Рапида".

"Спартак": Максименко - Рассказов, Боккетти, Джикия (к), Мельгарехо - Зобнин, Фернандо, Тимофеев - Роша, Ломовицкий, Зе Луиш.
Теги: Спартак Рапид
Сегодня, 18:44
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№34 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 20:49) #
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Болеет за:
«Барселона»
молодцы. надо тащить своих воспитанников а не тратить бабки на легов


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Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№33 Написал: golden Axe (Сегодня, 20:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
Цитата: golden Axe
это говновоза на куй не нужна чтобы силы на нее тратить

Так в приличные турниры свиней не пускают.

Зато Цска пускают быть в роли боксерской груши))
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№32 Написал: love zina in a point (Сегодня, 19:52) #
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online

Цитата: yuri
. Я раб безмозглый и без родины Правильно . А еще кто?- Черная обезьяна околевшая без времени и чести. .- И еще?-Совершенно напрасно слез с пальм. - Верно. А ещё? -Сопли пустил и раскатал губищи. -Ну вот, все правильно.


Да все в курсе, что со времен Петра, в ваших краях арапы обитают. Обрусевшие, но внутри негры. Полувальдемары.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№31 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:44) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Это хенде хох

Алоизович - капут confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№30 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
Опять Ташаев в не игры!

Во втором тайме вместо Роши выйдет.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№29 Написал: Имя Ленинградская область (Сегодня, 19:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи команде!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
№28 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 19:37) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
pilulkinab,
39.


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№27 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:36) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
а что...будут рвать и метать, может и к лучшему.

Это хенде хох, Костя, сливай воду.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№26 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 19:32) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: golden Axe
это говновоза на куй не нужна чтобы силы на нее тратить

Так в приличные турниры свиней не пускают.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№25 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
а что...будут рвать и метать, может и к лучшему.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№24 Написал: golden Axe (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
нужно полностью было молодежь ставить,это говновоза на куй не нужна чтобы силы на нее тратить
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№23 Написал: Volodia379 (Сегодня, 19:23) #
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Опять Ташаев в не игры! Он же ромбик целовал и клялся в вечной любви!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№22 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:22) #
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online

Цитата: love zina in a point
За то, от вас всегда исходит одинаковая вонь разлагающегося трупа.
.
Негр скрестив лапы лежал трупом. Я раб безмозглый и без родины Правильно . А еще кто?- Черная обезьяна околевшая без времени и чести. .- И еще?-Совершенно напрасно слез с пальм. - Верно. А ещё? -Сопли пустил и раскатал губищи. -Ну вот, все правильно.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№21 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 19:12) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
VS1976,
извините но ху из ху
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№20 Написал: love zina in a point (Сегодня, 19:12) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: Черный Лис
Что-то в Спартаке негров стало маловато. Прям не узнать народную.

За то, от вас всегда исходит одинаковая вонь разлагающегося трупа.
Регистрация: 16.08.2018 [жалоба]
№19 Написал: Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:11) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Ростов»
А мне кажется, что у молодых ребят глаза сегодня будут гореть. И пахать они будут! Получится? Не уверен... "Спартак" не люблю, но сегодня (как и всегда в Европе) желаю победы! Вперед, молодежь!


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
№18 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 19:11) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль в составе нет Ташаева. Мне кажется, что они с Ломовицким по уровню одинаковые, но разные. И один должен в (основном) играть в РПЛ, а другой ЛЕ. А так, не плохо.


--------------------
Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011 [жалоба]
№17 Написал: pilulkinab москва (Сегодня, 19:10) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Смотрящий,
сколько Вам было лет
Регистрация: 18.09.2018 [жалоба]
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:09) #
  • +4
  •  (4)
online

Появляется надежда.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№15 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 19:08) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
С Богом! Вперёд Спартак!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№14 Написал: Св.Ин v.2 (Сегодня, 19:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
о блин! Раз пять на этом сайте писал, что ЛЕ надо использовать для наигрывания своего молодняка.


Да это ж основа.И нет никакого молодняка.
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
№13 Написал: Черный Лис (Сегодня, 19:04) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то в Спартаке негров стало маловато. Прям не узнать народную.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№12 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:00) #
  • +2
  •  (4)

один из самых молодых составов
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№11 Написал: Батька (Сегодня, 18:56) #
  • +5
  •  (5)
online

Это радует Спартак 4 воспитанника ...+ Молодые Зобнин и Джикия ....кони во всю молодняк наигрывают, в других клубах тоже стали доверять нашим ребятам русским ...есть у сборной будущее ... это хорошо ...так и надо
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№10 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:55) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
XERX,
я про сегодня....жить старыми заслугами, негоже.


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:54) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
Пионер отряд Карреры?)

22 года назад прокатило! )


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№8 Написал: Борис Гречмак Новокуренск (Сегодня, 18:53) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: VS1976
Наконец то! Навесова нет и прочей гнили...

Лёв выиграл Кубок Конфедераций в 2017 полурезервным составом. а потом опростоволосился на ЧМ вернув заслуженных в сборную....
Регистрация: 10.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: XERX - (Сегодня, 18:53) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: VS1976
Наконец то! Навесова нет и прочей гнили...

ну харошь,не заслуживают они к себе такого отношения!!!то что они сейчас никакие-это да,но нужно помнить когда они были оч полезны нашему клубу,так что не нужно быть не благодарными!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Во блин! Раз пять на этом сайте писал, что ЛЕ надо использовать для наигрывания своего молодняка.


Ну, Каррера ж не слепой! )


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:51) #
  • -12
  •  (12)
online

Мимикрия, господа. Кот знал что они легко превращались, но был готов.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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