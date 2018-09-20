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"Акхисара" - "Краснодар": стартовые составы команд

Стали известны составы "Акхисара" и "Краснодара" на матч группового турнира Лиги Европы.

"Акхисар": Фатих Езтюрк - Вршаевич, Джанер Османпаша, Мустафа Юмлу, Кадир Келеш - Сержинью, Сиссоко - Регаттен, Жозуэ, Гюрай Вурал - Селезнев.

Запасные - Лукач, Билял Киса, Чевикер, Эрай Атасевен, Онур Айык, Ноункеу, Ману.

"Краснодар": Крицюк - Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес - Газинский, Каборе, Мамаев - Вандерсон, Ари, Классон.

Запасные - Адамов, Синицын, Фьолусон, Куэва, Перейра, Шишкин, Петров.
Теги: Краснодар
Сегодня, 18:52
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№2 Написал: Имя Ленинградская область (Сегодня, 19:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Удачи Краснодару!
Регистрация: 15.08.2014 [жалоба]
№1 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 18:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Против Краснодара - "кубанец" Селезнёв.
Разговорчивый такой...)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
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