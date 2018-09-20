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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Иван Коновалов: вчера ты был вторым, сегодня ты третий, завтра первый — такая судьба у вратарей
"Акхисара" - "Краснодар": стартовые составы команд
Стали известны составы "Акхисара" и "Краснодара" на матч группового турнира Лиги Европы.
"Акхисар": Фатих Езтюрк - Вршаевич, Джанер Османпаша, Мустафа Юмлу, Кадир Келеш - Сержинью, Сиссоко - Регаттен, Жозуэ, Гюрай Вурал - Селезнев.
Запасные - Лукач, Билял Киса, Чевикер, Эрай Атасевен, Онур Айык, Ноункеу, Ману.
"Краснодар": Крицюк - Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес - Газинский, Каборе, Мамаев - Вандерсон, Ари, Классон.
Запасные - Адамов, Синицын, Фьолусон, Куэва, Перейра, Шишкин, Петров.
"Акхисар": Фатих Езтюрк - Вршаевич, Джанер Османпаша, Мустафа Юмлу, Кадир Келеш - Сержинью, Сиссоко - Регаттен, Жозуэ, Гюрай Вурал - Селезнев.
Запасные - Лукач, Билял Киса, Чевикер, Эрай Атасевен, Онур Айык, Ноункеу, Ману.
"Краснодар": Крицюк - Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес - Газинский, Каборе, Мамаев - Вандерсон, Ари, Классон.
Запасные - Адамов, Синицын, Фьолусон, Куэва, Перейра, Шишкин, Петров.
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